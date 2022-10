L'AS Roma enchaîne, la Fiorentina et Lecce dos à dos

Face à la lanterne rouge toujours en quête d'un premier succès cette saison, les Giallorossi s'en sont remis à un penalty de Lorenzo Pellegrini en tout début de match (9e), accordé après intervention de la VAR pour une main d'un défenseur ligurien. Andrea Belotti (55e) et Nicolo Zaniolo (77e) ont manqué en seconde période de belles occasions de doubler la mise, confirmant les difficultés offensives de l'équipe de José Mourinho, privée de Paulo Dybala, blessé. La Roma profite du nul dimanche entre la Lazio Rome et l'Udinese (0-0) pour prendre seule la quatrième place, à quatre points de Naples. Dans l'autre rencontre de la soirée, la Fiorentina affrontait Lecce. Peu avant la pause, le promu Lecce a ouvert le score grâce à Assan Ceesay (42e). Cependant, au retour des vestiaires, les joueurs de Vincenzo Italiano n'ont pas tardé à réagir avec l'égalisation de Christian Kouamé (48e).Le défenseur Antonino Gallo s'est quant à lui fait expulser dans le temps additionnel, écopant coup sur coup de deux cartons jaunes. Avec ce pont pris, Lecce fait de bonnes affaires et s'éloigne de la zone rouge. La Fiorentina est de son côté en 13e position au classement du championnat.

par Lucas Fontaine (iDalgo)