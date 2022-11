L'AS Roma et le Torino se neutralisent, Monza se relance contre la Salernitana

La 15e journée de Serie A se poursuivait ce dimanche et l'AS Roma a manqué l'occasion de revenir dans le top 4 du championnat. Les Giallorossi (7e) sont tombés sur un Torino (9e) accrocheur. Menés 1-0 en début de seconde période après le but de Karol Linetty (1-0, 55e), les hommes de José Mourinho ont poussé pour revenir. Le coach portugais a été exclu en fin de match (89e), Andrea Belotti a manqué un penalty (90e +2) mais Nemanja Matic a arraché le point du nul (1-1, 90e +4). De son côté, le promu Monza n'a fait qu'une bouchée de la Salernitana dans un duel de milieu de tableau. Les Lombards se sont imposés 3-0 avec des buts précoces de Carlos Augusto (24e) et Danny Mota (35e). En seconde période, Antonio Candreva a été exclu et dans la foulée Matteo Pessina a alourdi le score sur penalty (3-0, 74e). Avec ce succès, Monza remonte à la quatorzième place avec neuf points d'avance sur la zone rouge tandis que la Salernitana est douzième. Enfin, Spezia a dominé l'Hellas Vérone (2-1) avec un doublé de M'Bala Nzola.

par Lucas Fontaine (iDalgo)