L'AS Roma facile, la Juventus vainqueur

L'AS Roma étrille l'Atalanta Bergame à domicile dans ce choc du haut de tableau ! Les hommes de José Mourinho s'imposent 4-1 grâce notamment à un doublé de Tammy Abraham (1',82'). Les Romains sont provisoirement 5es tandis que l'équipe de Bergame reste pour le moment sur la troisième marche du podium. La Juventus a pris le meilleur Bologne sur le score de 2-0. Les Bianconneri peuvent remercier Alvaro Morata (6') et Juan Cadrado (69'). Au classement, les visiteurs remontent au 6e rang ! Enfin, dans le duel du bas de tableau, l'Udinese a pris le meilleur sur Cagliari 4-0 grace à des réalisations de Makengo (4') et Deulofeu (45', 69') et Molina (50'). Au classement, les locaux remontent au 14e rang tandis que Cagliari chute à la 19e position.

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)