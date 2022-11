L'ASEAN accepte en principe d'admettre le Timor oriental comme 11e membre

La nation semi-insulaire, officiellement appelée Timor Leste, se verra également accorder le statut d'observateur aux réunions de haut niveau de l'ANASE, a déclaré le bloc après que les dirigeants régionaux se soient réunis à Phnom Penh pour un sommet.

"Nous... avons convenu en principe d'admettre le Timor Leste comme 11e membre de l'ASEAN", indique la déclaration, ajoutant que les prochaines étapes comprendraient une "feuille de route pour une adhésion à part entière" à soumettre lors du sommet de l'année prochaine.

Les Timorais de l'Est ont voté pour l'indépendance vis-à-vis d'une occupation brutale par l'Indonésie voisine lors d'un référendum supervisé par les Nations Unies en 1999, et le pays a été officiellement reconnu par les Nations Unies en 2002, ce qui en fait la plus jeune démocratie d'Asie.

Ce pays de 1,3 million d'habitants, riche en ressources, a immédiatement entamé le processus d'adhésion à l'ASEAN, mais n'a déposé une demande officielle d'adhésion qu'en 2011.