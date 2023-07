Stephen Culp, chroniqueur des marchés financiers, vous propose un aperçu des marchés asiatiques pour la journée à venir.

Serait-ce un jour historique pour la Banque du Japon ?

Les marchés asiatiques sont susceptibles d'être sous pression vendredi, reculant de leurs plus hauts de cinq mois, alors que la Banque du Japon ouvre la porte à une augmentation des taux d'intérêt à long terme au-delà du plafond de 0,5 %, tout en discutant de modifications potentielles de son programme de contrôle de la courbe des rendements (YCC).

Jeudi, un rapport du Nikkei allant dans ce sens a coïncidé avec un repli des actions américaines, une chute qui a interrompu la série de 13 jours de gains de l'indice Dow Jones, la plus longue depuis 1987.

Selon Michael Green, gestionnaire de portefeuille et stratège en chef chez Simplify Asset Management, cette nouvelle a été "le principal moteur de la performance d'aujourd'hui".

Elle a également entraîné une baisse du dollar par rapport au yen.

En s'éloignant timidement de sa politique monétaire ultra-libre, la BoJ se rapproche de ses homologues mondiaux, qui ont resserré leurs politiques monétaires pour lutter contre l'inflation.

Mercredi, la Réserve fédérale américaine a procédé à une nouvelle hausse de 25 points de base de ses taux d'intérêt, comme on s'y attendait généralement, et la Banque centrale européenne lui a emboîté le pas jeudi, alors même que les banques centrales du monde entier ont adopté une attitude plus prudente face aux signes d'essoufflement de l'inflation.

Plus tôt dans la journée, les actions américaines ont été soutenues et les craintes d'un ralentissement économique mondial ont été apaisées par des rapports de bénéfices positifs et une série de données économiques américaines meilleures que prévu.

En tête de liste figurait la solide estimation initiale du PIB du deuxième trimestre du département du Commerce des États-Unis, qui s'est établie à 2,4 %, dépassant largement le consensus de 1,8 %, et qui soutient l'opinion du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, selon laquelle l'économie peut parvenir à un "atterrissage en douceur".

Le département du commerce doit publier vendredi son rapport sur les dépenses de consommation personnelle (PCE), très attendu, qui couvrira les revenus, les dépenses et, surtout, l'inflation.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés vendredi :

- Le Japon devrait publier son rapport sur l'IPC de Tokyo.

- L'Australie devrait publier les ventes au détail de juin et l'IPP du deuxième trimestre.

- La Corée du Sud devrait publier la production industrielle et les ventes au détail pour le mois de juin.