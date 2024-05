Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Le sentiment des investisseurs en Asie devrait commencer la semaine sur une note positive lundi, soutenu par l'élan haussier de la semaine dernière des actions mondiales, des marchés de change plus calmes, et un assouplissement général des conditions financières.

Les principaux événements du calendrier régional comprennent les chiffres PMI des services en Chine et les données du PIB du premier trimestre en Indonésie, tandis que le président chinois Xi Jinping est à Paris pour des entretiens avec le président Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Les investisseurs espèrent que l'augmentation de l'appétit pour le risque suite à l'orientation relativement dovish du président de la Réserve fédérale Jerome Powell sur les perspectives des taux d'intérêt américains mercredi se poursuivra cette semaine.

Wall Street et l'indice MSCI World ont atteint des sommets en trois semaines vendredi - le S&P 500 a connu sa meilleure journée depuis le 22 février - tandis que l'indice MSCI Asia ex-Japan a grimpé à son plus haut niveau depuis février de l'année dernière.

L'augmentation du creux à la crête des actions asiatiques au cours des deux dernières semaines a été de 8 %, ce qui est remarquable.

Les bénéfices américains ont, dans l'ensemble, été solides et les prévisions des entreprises généralement optimistes. La Fed semble réticente à relever à nouveau ses taux et les signes de ralentissement des données économiques entretiennent l'espoir d'une réduction des taux d'intérêt cette année.

Les conditions financières des marchés mondiaux et émergents se sont considérablement assouplies la semaine dernière, et sont maintenant les plus souples depuis le 22 mars, selon les indicateurs de conditions financières de Goldman Sachs.

La liquidité sera plus faible que d'habitude lundi, les marchés londoniens étant fermés pour cause de vacances. La Banque du Japon pourrait-elle en profiter pour intervenir sur le marché des changes ?

Le dollar a plongé de près de 5 % par rapport au yen la semaine dernière à la suite de deux interventions présumées du Japon, l'une lundi et l'autre mercredi.

Les données du marché à terme américain montrent que les fonds spéculatifs ont réduit leurs positions courtes sur le yen, historiquement élevées, au cours de la semaine qui s'est écoulée jusqu'à mardi dernier. Cette réduction a probablement été accélérée par l'envolée du yen, et il n'est pas déraisonnable de penser qu'une partie de l'écume de l'échange baissier plus large entre l'Asie et le dollar s'est également dissipée.

Les chiffres du PIB indonésien de lundi devraient montrer que l'économie a progressé à un taux annuel de 5,00 % au premier trimestre, selon un sondage Reuters, légèrement inférieur à la prévision de 5,17 % du ministre des Finances Sri Mulyani Indrawati.

Mais les facteurs saisonniers devraient signifier que le PIB s'est contracté de 0,89% par rapport aux trois mois précédents.

Le mois dernier, la banque centrale indonésienne a procédé à une hausse surprise des taux d'intérêt afin de soutenir la roupie, qui était tombée à son plus bas niveau depuis quatre ans. Le taux de prise en pension à 7 jours de la Banque d'Indonésie est maintenant de 6,25 %, le plus élevé depuis qu'il est devenu le principal taux directeur en 2016.

Sur le plan politique et diplomatique, le président chinois Xi Jinping est en Europe - sa première visite sur le continent depuis cinq ans - et le commerce est au cœur des préoccupations, le président français Macron devant exhorter Xi à réduire les déséquilibres commerciaux.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés lundi :

- Indice PMI des services Caixin en Chine

- PIB de l'Indonésie (T1)

- Le président chinois Xi Jinping en visite en Europe