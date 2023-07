Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, vous propose un aperçu des marchés asiatiques pour la journée à venir.

Quels que soient les facteurs qui poussent Wall Street à la hausse - la fin du cycle de relèvement des taux d'intérêt de la Fed, la baisse du dollar ou les bénéfices élevés -, ils ne se répercutent pas vraiment sur les marchés asiatiques. Le fossé entre l'Asie et le reste du monde s'est creusé récemment, et les corrélations entre l'indice MSCI Asia ex-Japan et les principaux indices américains et mondiaux n'ont jamais été aussi faibles depuis près d'un mois. Une solide série de résultats du deuxième trimestre de certaines des plus grandes banques et sociétés financières américaines mardi a permis au marché boursier américain de continuer à rouler. En Asie, les haussiers espèrent qu'une partie de cet élan alimentera les échanges locaux mercredi.

Il y a certainement de la place pour un rattrapage.

L'indice MSCI Asie hors Japon a progressé de 4,6 % cette année, ce qui est nettement inférieur à l'indice MSCI Monde, au S&P 500 et au Nasdaq, qui ont progressé respectivement de 17 %, 19 % et 38 %. Les chiffres de mardi ont montré que les ventes au détail aux États-Unis en juin étaient plus faibles que prévu, mais toute inquiétude quant à ce que cela signifie pour la santé de l'économie a été balayée par les solides bénéfices de Bank of America, Bank of New York Mellon et d'autres.

Comme toujours, c'est la Chine qui pèse le plus sur l'Asie. Cette semaine, les chiffres décevants de la croissance au deuxième trimestre ont fait tomber l'indice des surprises économiques chinoises à son plus bas niveau depuis plus de trois ans. Si l'on exclut la pandémie, l'indice est à son plus bas niveau depuis 2015, juste avant la mini-dévaluation surprise du yuan par Pékin.

L'atonie de l'économie fait même craindre que la Chine n'entre dans une ère de croissance économique beaucoup plus lente et qu'elle ne s'enrichisse jamais. Qu'elle progresse à un rythme de 3 à 4 % par an ou qu'elle flirte avec des "décennies perdues" de stagnation à la japonaise, elle risque de décevoir ses dirigeants, sa jeunesse et une grande partie du monde. Dans l'immédiat, toute la gamme des tensions entre les États-Unis et la Chine est de nouveau dans le collimateur des investisseurs : climat, défense et sécurité, semi-conducteurs et technologie. L'émissaire américain pour le climat, John Kerry, est à Pékin pour une visite de trois jours, le ministre chinois de la défense, Li Shangfu, a rencontré le diplomate américain chevronné Henry Kissinger, et des dirigeants d'entreprises américaines de puces électroniques ont rencontré des hauts fonctionnaires de l'administration Biden pour discuter de la politique à l'égard de la Chine. En Thaïlande, le parlement se réunit mercredi pour choisir un nouveau premier ministre. Pita Limjaroenrat a mené son parti Move Forward à la victoire électorale en mai, mais n'a pas réussi la semaine dernière à obtenir le soutien nécessaire de plus de la moitié du corps législatif.

À l'approche du scrutin, le baht thaïlandais a bondi de 1,6 % mardi pour atteindre son plus haut niveau depuis deux mois face au dollar. Il s'agit de la meilleure journée de la devise depuis novembre.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mercredi :

- Le parlement thaïlandais élit son premier ministre

- Inflation néo-zélandaise (T2)

- Inflation au Royaume-Uni (juin)