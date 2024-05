Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les marchés asiatiques sont en hausse grâce à un dollar modéré, des rendements obligataires américains plus faibles et des conditions financières plus souples que les perspectives plus bénignes pour les taux d'intérêt américains ont récemment apportées, et mardi semble être une autre journée positive pour les actifs à risque. La dynamique d'achat devrait être forte après une nouvelle journée de gains importants à Wall Street, et l'optimisme des marchés locaux est palpable : la Chine a ouvert en force après les vacances de la semaine dernière, la volatilité des marchés des changes japonais s'est atténuée et les actions de Hong Kong sont sur leur meilleure lancée depuis six ans.

L'indice Hang Seng est en hausse depuis dix jours consécutifs, ce qui lui a permis d'enregistrer un gain remarquable de 15 %. Il devrait probablement connaître une journée de baisse, mais qui sait - peut-être a-t-il assez de jus pour tester le record de 14 jours consécutifs dans le vert depuis janvier 2018.

Les données sur l'inflation aux Philippines et à Taïwan, l'indice PMI du secteur des services au Japon et les dernières données sur les réserves de change internationales de plusieurs pays, dont la Chine, sont autant de points forts du calendrier de mardi. L'événement principal, cependant, est la décision de politique monétaire de la Banque de réserve d'Australie. Ou, plus précisément, les orientations données par la gouverneure Michele Bullock lors de sa conférence de presse, après que la banque a maintenu son taux d'escompte à 4,35 %.

C'est ce que prévoient la totalité des 37 économistes interrogés par Reuters, à l'exception d'un seul - l'autre ayant prédit qu'une réduction d'un quart de point du taux d'intérêt s'estomperait progressivement.

Lors de la dernière réunion de la RBA à la mi-mars, les responsables politiques ont atténué leur tendance au resserrement, bien que Mme Bullock ait refusé de dire si la politique était devenue neutre, affirmant que les risques étaient "finement équilibrés", et qu'elle avait repoussé toute réduction immédiate des taux d'intérêt.

Depuis lors, les attentes en matière de réduction des taux aux États-Unis ont encore reculé, le dollar australien a regagné un peu de terrain et l'inflation nationale ne s'est pas ralentie autant que l'espéraient les analystes ou les décideurs politiques.

Les économistes s'accordent toujours à dire que le taux d'escompte devrait être réduit d'un quart de point en septembre, mais les marchés monétaires penchent dans l'autre sens et estiment actuellement qu'il y a une chance sur deux que le taux d'escompte soit relevé d'un quart de point en septembre.

Par ailleurs, les chiffres officiels devraient montrer une reprise de l'inflation des prix à la consommation aux Philippines, le taux annuel passant de 3,7 % en mars à 4,1 % en avril, ce qui n'est pas la direction que la banque centrale souhaite prendre.

Les pressions sur les prix à Taïwan sont toutefois plus étroitement influencées par la dynamique en Chine, où la déflation a été plus une menace pour l'économie récemment que l'inflation galopante.

La Chine publie ses derniers chiffres officiels sur les réserves de change, qui seront surveillés de près afin de déceler tout signe indiquant que Pékin pourrait se débarrasser d'une partie de ses bons du Trésor américain pour soutenir le yuan. Les réserves totales devraient baisser à 3 225 milliards de dollars en avril, contre 3 246 milliards de dollars en mars.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mardi :

- Décision de la banque centrale australienne

- PMI des services au Japon (avril)

- Philippines inflation (avril)