Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques. Les étoiles sont alignées pour que les marchés asiatiques terminent la semaine en beauté - les actions chinoises apprécient les mesures de soutien de Pékin, la croissance américaine dépasse les attentes à la hausse, tandis que l'inflation dépasse les attentes à la baisse.

De plus, la Banque centrale européenne pourrait adoucir son discours lors de sa réunion de mars et ouvrir la voie à une baisse des taux d'intérêt dès le mois de juin, si les données à venir confirment que l'inflation a été vaincue, ont déclaré quatre sources à Reuters.

Les rendements obligataires sont en baisse, les actions américaines atteignent de nouveaux sommets - les bénéfices sont solides, malgré Tesla - et la toile de fond mondiale semble donc haussière.

Hormis les chiffres de l'inflation à Tokyo pour janvier, le calendrier économique en Asie vendredi est assez léger, laissant les investisseurs s'inspirer de la situation mondiale "à risque".

La première estimation de la croissance du PIB américain au quatrième trimestre, publiée jeudi, a été tout à fait remarquable. Non seulement le taux de croissance de 3,3 % a anéanti la prévision consensuelle de 2,0 %, mais il a été supérieur à chacune des 87 prévisions d'un sondage Reuters.

Cela aurait pu servir de carburant pour les rendements obligataires, si l'inflation, mesurée par le déflateur du PIB, n'était pas tombée à seulement 1,5 %. Ce chiffre est inférieur au consensus de 2,3 %, à toutes les prévisions d'un sondage Reuters et bien en deçà de l'objectif de 2 % fixé par la Fed pour l'inflation des prix à la consommation.

Boucles d'or, atterrissage en douceur, pas d'atterrissage - quel que soit le nom qu'on lui donne, et que ce soit par accident ou à dessein, la Fed semble éloigner l'économie américaine d'une récession que beaucoup appellent de leurs vœux depuis plus d'un an maintenant.

Il est intéressant de noter que les chiffres du PIB suggèrent que l'économie américaine a progressé plus rapidement que l'économie chinoise au cours de la période octobre-décembre sur une base nominale, et ce pour le deuxième trimestre consécutif.

Les difficultés économiques de la Chine - notamment la déflation, les sorties de capitaux, l'implosion d'un secteur immobilier extrêmement endetté, l'endettement des gouvernements locaux et le taux de chômage élevé des jeunes - ont ébranlé ses marchés boursiers.

Mais les autorités agissent - tardivement, diront certains - et un rallye de soulagement est en cours. Le Shanghai Composite a progressé de 2,6 % cette semaine et est en passe de connaître sa meilleure semaine depuis juillet ; le CSI 300 a augmenté de près de 5 % en deux jours, et le Hang Seng à Hong Kong est en passe de connaître sa plus forte hausse hebdomadaire depuis plus d'un an.

Ces marchés sortent de creux plurimensuels ou pluriannuels et la dynamique semble forte. Si l'on peut légitimement s'interroger sur l'efficacité à long terme des politiques de soutien de Pékin et sur l'origine des fonds rapportés, le rebond du marché pourrait bien se prolonger jusqu'à vendredi.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés vendredi :

- Japon - Inflation à Tokyo (janvier)

- Commerce des Philippines (décembre)

- Commerce de la Thaïlande (décembre)