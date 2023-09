Jamie McGeever, éditorialiste spécialisé dans les marchés financiers, fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

L'Asie devrait s'ouvrir avec prudence mercredi, après que le bond des prix du pétrole à leur plus haut niveau de l'année et la flambée des rendements obligataires qui en a résulté mardi ont contribué à réduire l'effervescence des marchés boursiers locaux qui s'était accumulée récemment.

Le calendrier des données économiques et politiques régionales est léger, avec les chiffres de la croissance du PIB australien du deuxième trimestre et le dernier aperçu de l'inflation à Taïwan, les seules publications importantes à l'ordre du jour.

L'économie australienne devrait avoir progressé à un rythme trimestriel plus rapide de 0,3 % que les 0,2 % enregistrés au cours de la période janvier-mars, et à un taux annuel de 1,8 %, en baisse par rapport aux 2,3 % du premier trimestre. Ces chiffres sont publiés un jour après que la Reserve Bank of Australia a maintenu son taux directeur à 4,10 % pour un troisième mois et a indiqué que son cycle de resserrement pourrait être terminé, ce qui a provoqué une forte baisse du dollar australien.

Le dollar australien a chuté de plus de 1 % mardi pour atteindre son niveau le plus bas de l'année, l'une de ses plus fortes baisses de l'année, les opérateurs ayant réduit leurs paris sur une nouvelle hausse des taux d'ici la fin de l'année.

Le revers de la médaille a été une nouvelle hausse du dollar américain. Il reste encore trois jours de négociation cette semaine, mais si l'indice du dollar clôture dans le vert, il s'agira d'une huitième hausse hebdomadaire consécutive, égalant la plus longue série de gains depuis décembre 2014-janvier 2015.

Le billet vert a tiré une grande partie de sa force récente de la hausse des rendements des bons du Trésor et la journée de mardi n'a pas dérogé à la règle : les rendements à deux et dix ans ont tous deux augmenté de près de 10 points de base, soit les plus fortes hausses en quatre et six semaines, respectivement.

Le pétrole revient sur le devant de la scène après que la Russie et l'Arabie saoudite ont prolongé mardi les réductions de production. Le brut Nymex a augmenté pour la huitième journée, sa plus longue série de gains depuis janvier, et le brut Brent a augmenté pour la sixième journée, sa meilleure série depuis mai de l'année dernière.

Les prix du pétrole ont été essentiellement désinflationnistes tout au long de l'année, ce qui signifie que la variation des prix d'une année sur l'autre a toujours été négative, parfois de manière spectaculaire. Mais cette situation est sur le point de changer, peut-être dans le courant de la semaine. Le dollar, les rendements obligataires et les prix du pétrole étant tous en hausse, il n'est pas étonnant que les investisseurs rentrent leurs cornes. L'indice MSCI des actions de la zone Asie-Pacifique hors Japon a chuté de 1 % mardi, les actions mondiales ont enregistré leur plus forte baisse en deux semaines et Wall Street a également clôturé dans le rouge.

Les investisseurs seront peut-être plus enclins à retirer quelques jetons de la table plutôt que de parier sur de nouvelles hausses des actifs plus risqués. Ceux qui ont le sens de l'histoire savent aussi que le mois de septembre peut être notoirement volatil.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mercredi : - PIB de l'Australie (T2)

- Inflation à Taiwan (août)

- Hajime Takata, de la Banque du Japon, s'exprime.