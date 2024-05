Un apercu de la journee a venir sur les marches asiatiques.

Un calendrier de donnees economiques et d'evenements remarquablement leger en Asie jeudi permettra aux investisseurs de reflechir a la hausse des rendements obligataires americains et mondiaux qui semble s'accelerer, renforcant le dollar et resserrant les conditions financieres.

Sans surprise, l'appetit pour le risque en prend un coup. L'indice MSCI World a perdu 1 % mercredi et l'indice MSCI Asia ex-Japan a chute de 1,6 %, sa plus forte baisse en six semaines. Les espoirs d'un rebond jeudi auront ete temperes par la chute de Wall Street dans le rouge.

Le calendrier regional de jeudi n'offre que peu de signaux importants pour l'evolution du marche. Le gouverneur adjoint de la Reserve Bank of Australia, Sarah Hunter, devrait s'exprimer, les donnees sur les approbations de construction de logements en Australie seront publiees et Taiwan revisera le PIB du premier trimestre.

Le calendrier de vendredi, en revanche, est rempli de publications de premier plan, notamment les indices PMI chinois, l'inflation a Tokyo et le PIB indien du quatrieme trimestre, qui precedent tous l'evenement principal de la semaine : l'inflation americaine PCE pour avril.

Cependant, les investisseurs doivent d'abord naviguer dans la journee de jeudi, et les eaux du marche sont de plus en plus agitees.

Le rendement des obligations d'Etat japonaises a 10 ans est actuellement de 1,075 %, le plus eleve depuis la fin 2011 et en hausse depuis huit jours sur les neuf derniers. Mais ces rendements plus juteux ne font pas grand-chose pour le yen, qui se rapproche de 158,00 pour un dollar, niveau auquel les autorites japonaises sont soupconnees d'etre intervenues le 1er mai en vendant des dollars pour soutenir la monnaie nationale.

Les rendements mondiaux, deja nettement plus eleves que ceux du Japon, augmentent egalement. Le rendement du Tresor americain a 10 ans a encore augmente de sept points de base mercredi pour atteindre 4,64 %, son niveau le plus eleve depuis un mois, et le rendement a deux ans a brievement depasse a nouveau 5,00 %.

Les ecarts de rendement entre les Etats-Unis et les autres pays ne se creusent peut-etre pas beaucoup en faveur du dollar, mais ils restent suffisamment importants pour que le dollar reste la monnaie de predilection des investisseurs.

L'indice du dollar a augmente de 0,5 % mercredi, sa plus forte hausse depuis un mois.

La Chine a la hausse

ont pu etre encourages par l'evaluation de la plus grande economie d'Asie realisee mercredi par le Fonds monetaire international. Le FMI a releve ses perspectives de croissance du PIB pour 2024 et 2025 de 0,4 point de pourcentage, a 5 % et 4,5 % respectivement.

Mais le FMI s'est montre plus prudent sur les perspectives a plus long terme, avertissant que la croissance pourrait ralentir a 3,3 % d'ici 2029 en raison du vieillissement de la population et du ralentissement de l'expansion de la productivite.

Dans l'immediat, les bonnes performances de l'economie au premier trimestre ont peut-etre place la barre des attentes trop haut - l'indice des surprises economiques de la Chine continue de chuter et est maintenant sur le point de devenir negatif.

Si l'indice des surprises economiques de la Chine est en train de baisser, celui du Japon s'est effondre. Au debut du mois de mai, il etait de +35,2, et mercredi, il etait de -36,8, le plus bas depuis janvier de l'annee derniere.

Voici les principaux developpements qui pourraient orienter les marches jeudi :

- Sarah Hunter, gouverneur adjoint de la RBA, s'exprime

- Approbation de la construction de logements en Australie (avril)

- PIB de Taiwan (T1, estimation revisee)