Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, vous présente la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Le calme avant la tempête potentielle ?

En prévision d'une série de réunions des banques centrales cette semaine, notamment la dernière décision, les perspectives et les orientations de la Réserve fédérale américaine mercredi, les investisseurs ont commencé la semaine avec prudence et les principaux marchés ont été confinés dans des fourchettes étroites.

Le dollar a perdu 0,2 % lundi, les rendements du Trésor américain n'ont pas bougé de plus de 3 points de base sur l'ensemble de la courbe et, fait remarquable, les trois principaux indices de Wall Street ont terminé la journée à moins de 0,07 % de leur niveau de clôture de vendredi.

La principale exception semble être le pétrole, qui continue à atteindre de nouveaux sommets pour l'année, dans une marche régulière vers les 100 dollars le baril. Le prix du Brent a augmenté de 30 % au cours des trois derniers mois et a progressé 10 fois au cours des 12 dernières semaines.

En théorie, ce n'est pas une si mauvaise chose pour les producteurs asiatiques de pétrole et d'énergie comme l'Indonésie, mais cela devrait être un plus grand casse-tête pour les consommateurs, les entreprises et les décideurs politiques dans des pays comme le Japon et la Corée du Sud qui importent la quasi-totalité de leur énergie.

Mais en apparence du moins, les monnaies des pays importateurs et exportateurs d'énergie se ressentent de cette situation.

Les négociants en yens semblent avoir complètement ignoré la possibilité d'un changement de politique hawkish de la part de la Banque du Japon dans le courant de la semaine et poussent le yen vers de nouveaux plus bas pour l'année, tandis que le won sud-coréen a perdu environ 5 % depuis le mois de juillet.

La roupie indienne oscille à nouveau autour de ses niveaux les plus bas par rapport au dollar, le yuan chinois peine à rebondir par rapport à son niveau le plus bas depuis 16 ans atteint au début du mois, et la roupie indonésienne a perdu environ 5 % depuis le mois de mai pour atteindre son niveau le plus bas depuis six mois.

Bien entendu, d'autres facteurs entrent en ligne de compte, notamment la vigueur générale du dollar américain, renforcé par des données économiques américaines étonnamment résistantes et un avantage de rendement toujours important par rapport à ses principaux rivaux.

Les monnaies asiatiques ont généralement enregistré des performances médiocres cette année. Sentant l'odeur du sang et très à l'écoute de la voie de la moindre résistance, les cambistes peuvent penser que la flambée des prix de l'énergie est une nouvelle source de vulnérabilité dont les monnaies asiatiques peuvent s'emparer.

La flambée des prix du pétrole pourrait-elle être prise en compte dans les décisions et les perspectives des banques centrales cette semaine ? En Asie, il s'agit des réunions des banques centrales de Taïwan, des Philippines et de l'Indonésie, jeudi, et du Japon, vendredi.

Le calendrier économique de l'Asie et du Pacifique pour mardi est plutôt léger, le principal événement étant le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque de réserve d'Australie. Les données commerciales de la Malaisie et les chiffres de la balance des paiements des Philippines sont également à l'ordre du jour.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mardi :

- Compte rendu de la réunion de la Banque de réserve d'Australie

- Commerce de la Malaisie (août)

- Balance des paiements des Philippines (août)