Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Un autre jour, un autre bond vers un nouveau sommet de 34 ans. Y a-t-il quelque chose qui puisse arrêter le rouleau compresseur des actions japonaises ?

Il n'y a pas grand-chose dans le calendrier économique et politique asiatique pour donner une direction aux marchés mardi - le volume augmentera avec la réouverture des marchés américains après le congé de lundi - mais les chiffres des prix à la production japonais pourraient donner à penser aux haussiers du Japon.

Ou le feu vert pour une nouvelle hausse.

Selon un sondage Reuters réalisé auprès d'économistes, la désinflation en glissement annuel dans le secteur de la production de biens du pays, observée l'année dernière, s'est transformée en déflation pure et simple en décembre.

Le taux annuel d'inflation des biens devrait tomber à -0,3 % en décembre, contre 0,3 % en novembre, passant sous la barre du zéro pour la première fois depuis février 2021. Il y a un an, en décembre 2022, les prix augmentaient à un rythme annuel de 10,2 %.

Ces chiffres seront examinés de près. L'atténuation des pressions sur les prix à la production maintiendra probablement l'inflation à la consommation sur sa trajectoire descendante vers l'objectif de 2 % de la Banque du Japon, ce qui atténuera la pression exercée sur la banque centrale pour qu'elle "normalise" sa politique.

Le marché obligataire japonais reflète la mesure dans laquelle les investisseurs reconsidèrent la politique de la Banque du Japon, le rendement à deux ans tombant lundi en dessous de zéro pour la première fois depuis juillet.

L'indice Nikkei 225 a enregistré sa sixième hausse consécutive lundi, passant à 36 000 points. Le gain cumulé au cours de ces six séances s'élève à près de 10 %, de sorte qu'un rapport sur les prix à la production plus élevé que prévu sera peut-être le catalyseur d'une certaine prise de bénéfices. À plus long terme, le marché pourrait également être mûr pour une correction. Otavio Costa, de Crescat Capital, note que la capitalisation boursière du Japon représente environ 150 % du PIB, ce qui en fait, selon lui, l'un des marchés les plus surévalués au monde. En Chine, la banque centrale a surpris les marchés en maintenant son taux d'intérêt à moyen terme, anéantissant ainsi les espoirs d'une baisse pour soutenir la reprise inégale du pays après la pandémie.

La Banque populaire de Chine a déçu les attentes du marché en maintenant le taux sur près de 1 000 milliards de yuans de prêts à moyen terme à un an (MLF) à certaines institutions financières, inchangé à 2,50 %. Le MLF a été réduit pour la dernière fois en août 2023, à partir de 2,65%.

La PBOC se trouve dans une situation délicate. L'économie a besoin d'être stimulée, mais la réduction des taux fera probablement baisser le yuan, déjà faible, ce qui pourrait entraîner une fuite des capitaux nationaux et décourager les investissements étrangers.

Le yuan terrestre s'est de toute façon affaibli lundi, tombant à son plus bas niveau en un mois, à 7,1813 pour un dollar, ce qui montre à quel point la tâche de la PBOC est délicate.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mardi :

- Prix des biens des entreprises japonaises (décembre)

- Le moral des consommateurs australiens (janvier)

- Corée du Sud : prix à l'importation et à l'exportation (décembre)