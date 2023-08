Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, présente les marchés asiatiques pour la journée à venir. Une série de données économiques chinoises de premier plan, les chiffres de la croissance du deuxième trimestre de l'Indonésie et des Philippines, et une décision indienne sur les taux d'intérêt sont les principaux événements en Asie cette semaine, avec des marchés très sensibles à la hausse des rendements obligataires mondiaux.

La semaine dernière, le Nasdaq, le S&P 500 et l'indice MSCI World ont tous enregistré leurs plus fortes pertes hebdomadaires depuis mars, et la chute de 2,3 % de l'indice MSCI Asia ex-Japan a été la plus importante en six semaines.

La détérioration de l'appétit pour le risque est due à la montée en flèche des rendements obligataires mondiaux, en particulier des coûts d'emprunt basés sur le marché américain, la partie longue de la courbe des bons du Trésor ayant subi une forte pression à la vente.

La courbe des rendements américains s'est pentifiée de 20 à 30 points de base la semaine dernière - la plus forte pentification depuis mars - et la pentification de la courbe des rendements à 2 ans/30 ans de 30 points de base a été l'un des mouvements hebdomadaires les plus importants depuis plus d'une décennie.

De manière peut-être contre-intuitive, du moins du point de vue des marchés boursiers, cette évolution est en partie due à la résilience de l'économie américaine. L'idée d'un "atterrissage en douceur", voire d'un "non-atterrissage", prend de l'ampleur, et JP Morgan est devenue vendredi la dernière banque de Wall Street à retirer ou à retarder son pronostic de récession aux États-Unis.

Toutefois, les inquiétudes budgétaires américaines s'accroissent également et la récente surprise de la Banque du Japon concernant le contrôle de la courbe des rendements a fait grimper les rendements des obligations japonaises. Toutes choses égales par ailleurs, les conditions financières se resserrent et, malgré les bons résultats de la saison des bénéfices aux États-Unis, les actions se ressentent.

La saison des résultats des entreprises asiatiques reprend cette semaine, avec Alibaba qui se distingue dans un flot de résultats en provenance de Chine, et Sony et Softbank parmi un flot de grands noms en provenance du Japon.

Plusieurs données et événements susceptibles d'influencer le marché en Asie sont également attendus, ainsi que l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis pour le mois de juillet. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que le taux annuel passe de 3,0 % à 3,3 %.

Sur le plan économique, l'attention se portera principalement sur les données chinoises relatives au commerce, aux prêts, aux prix à la production et à l'inflation à la consommation. Les investisseurs espèrent que les pressions déflationnistes et la faiblesse de l'activité d'importation et d'exportation de cette année s'atténuent enfin.

Dans le cas contraire, la pression exercée sur Pékin pour qu'il injecte des mesures de relance substantielles dans l'économie ne fera que s'intensifier. La réduction des ratios de réserves obligatoires des banques ne suffira pas à elle seule.

La Reserve Bank of India, quant à elle, devrait maintenir son taux repo de référence à 6,50 % jeudi et le conserver jusqu'en mars 2024.

Le calendrier de lundi en Asie est assez léger, avec le PIB indonésien du deuxième trimestre et l'inflation thaïlandaise pour le mois de juillet comme principales publications. L'économie indonésienne devrait croître de 3,72 % au deuxième trimestre, rebondissant après une contraction de 0,92 % au premier trimestre, mais ralentissant légèrement sur une base annuelle.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés lundi :

- PIB de l'Indonésie (T2)

- Inflation de l'IPC en Thaïlande (juillet)

- Réserves de change de la Chine (juillet)