Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques. Une journée mitigée sur les marchés mondiaux lundi suggère qu'il n'y aura pas d'orientation claire pour les marchés asiatiques à l'ouverture mardi, les investisseurs s'appuyant toujours sur les résultats américains, les remarques des responsables de la Fed et les signaux du "troisième plénum" de la Chine pour l'orientation.

Il y a des événements et des données clés qui feront bouger les marchés d'actifs dans leurs pays respectifs, à savoir une décision sur les taux d'intérêt et les orientations de la banque centrale d'Indonésie, et les chiffres de l'inflation en Nouvelle-Zélande.

Pour le reste, le bilan est mitigé.

Par exemple, l'or a bondi de 2 % pour atteindre un niveau record de 2 469 dollars l'once mardi, alors que le dollar a augmenté et que le rendement du Trésor américain à 10 ans a chuté à 4,16 %, son niveau le plus bas depuis quatre mois.

La courbe des rendements américains a également interrompu sa récente tendance à la hausse - après être devenue positive lundi pour la première fois depuis janvier, la courbe des 2s/30s s'est à nouveau inversée mardi. L'inversion de 6 points de base a été assez brutale, sans déclencheur évident.

Les actions asiatiques pourraient bénéficier de la hausse de Wall Street après que les chiffres ont montré que les ventes au détail aux États-Unis en juin étaient beaucoup plus élevées que ce qu'attendaient les économistes. Le Dow Jones a atteint un niveau record à la clôture, tandis que les grandes entreprises technologiques ont eu du mal à clôturer dans le vert.

Les chiffres des ventes au détail ont peut-être stimulé l'optimisme à l'égard de l'économie américaine - l'estimation de la Fed d'Atlanta concernant le suivi du PIB au deuxième trimestre est passée de 2,0 % à 2,5 % - mais pas les prix mondiaux du pétrole. Les inquiétudes concernant la faiblesse de la demande chinoise ont poussé le pétrole à son plus bas niveau en un mois.

Les marchés japonais sont de nouveau opérationnels après le congé de lundi. Les rendements obligataires sont tombés à leur plus bas niveau depuis près de trois semaines, le rendement du JGB à 10 ans étant tombé à 1,02 % mardi. Cela a probablement contribué à la rechute du yen en dessous de 158 pour un dollar.

Les données de la Banque du Japon suggèrent que Tokyo pourrait avoir dépensé 2,14 trillions de yens (13,5 milliards de dollars) supplémentaires pour intervenir sur le marché des changes afin de soutenir le yen vendredi. Cela ferait suite aux 3,37-3,57 trillions de yens dépensés jeudi.

Selon Pierre-Olivier Gourinchas, économiste en chef du Fonds monétaire international, le plus grand défi de la Banque du Japon n'est pas de maintenir la valeur du yen, mais de préserver la stabilité des prix et de maintenir l'inflation dans les limites de son objectif.

M. Gourinchas s'exprimait après que le FMI a réduit les prévisions de croissance économique du Japon en raison de perturbations temporaires de la production automobile et de la faiblesse de l'investissement privé au premier trimestre, mais a salué les récentes augmentations de salaires exceptionnelles qui devraient accroître les revenus des ménages.

Les perspectives du FMI pour la Chine sont tout à fait opposées. Le FMI a considérablement revu à la hausse ses prévisions de croissance pour 2024 et 2025, à 5,0 % et 4,5 %, respectivement. Mais, sans surprise, compte tenu de la faiblesse alarmante des données du deuxième trimestre publiées lundi, M. Gourinchas a déclaré que les risques étaient très élevés.

Il n'est pas étonnant que les rendements obligataires et le yuan restent sous une pression constante à la baisse, et les investisseurs espèrent que le troisième plénum du parti communiste au pouvoir apportera des signes concrets d'un soutien supplémentaire à l'économie.

Les investisseurs espèrent que le troisième plénum du parti communiste au pouvoir apportera des signes concrets de soutien à l'économie. Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mercredi :

- Décision sur les taux d'intérêt en Indonésie

- Inflation néo-zélandaise (T2)

- Troisième plénum chinois