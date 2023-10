Jamie McGeever, éditorialiste spécialisé dans les marchés financiers, vous propose un tour d'horizon des marchés asiatiques pour la journée à venir. Lundi, les marchés asiatiques auront l'occasion de réagir pour la première fois à la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis et à la forte hausse de Wall Street, même si le sentiment et la direction pourraient être incertains à la suite des événements survenus en Israël et à Gaza au cours du week-end.

L'éruption de la violence pourrait accroître les flux vers les valeurs refuges traditionnelles telles que les bons du Trésor américain et autres obligations d'État bien notées, l'or et le franc suisse, au détriment d'actifs plus risqués tels que les marchés émergents. Les prix du pétrole pourraient également augmenter.

Si l'impact des événements au Moyen-Orient sur le marché est limité, la reprise de Wall Street vendredi devrait donner le ton pour les échanges en Asie lundi, la Chine étant de nouveau ouverte après les vacances de la Semaine d'or.

En résumé, le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré vendredi leurs plus fortes hausses depuis la fin du mois d'août, et le S&P 500 a mis fin à une série de quatre semaines de baisse, après la publication de données montrant que la croissance de l'emploi aux États-Unis en septembre a pulvérisé les prévisions.

Les rendements obligataires américains ont augmenté et la courbe des taux s'est accentuée, mais le fait que Wall Street se soit également redressée suggère que les investisseurs sont peut-être en train d'ajuster leur vision de l'économie américaine - peut-être est-elle suffisamment forte pour supporter des coûts d'emprunt plus élevés, et le taux d'intérêt naturel est-il plus élevé qu'il ne l'est actuellement.

Si l'économie américaine parvient à rester forte alors que le reste du monde est en difficulté, les marchés asiatiques pourraient être mis sous pression par les flux d'investissement vers les actifs américains. Une bonne nouvelle pour le dollar, une moins bonne pour les monnaies des marchés émergents.

Dans ce sens, un déluge de données et d'événements économiques chinois de premier plan cette semaine, y compris l'inflation à la consommation et à la production, le commerce, la croissance du crédit et des prêts, et la masse monétaire, jetteront une lumière supplémentaire sur la question de savoir si la deuxième plus grande économie du monde est de nouveau sur la bonne voie.

Ou non.

Les chiffres publiés samedi montrent que les réserves de change de la Chine ont diminué de 45 milliards de dollars en septembre, passant de 3,16 milliards de dollars en août à 3,115 milliards de dollars. Les analystes s'attendaient à une baisse à 3 115 milliards de dollars.

Ces chiffres ne tiennent pas compte des effets de valorisation des taux de change et des fluctuations des prix des obligations au cours du mois, de sorte qu'il n'est pas nécessairement vrai que Pékin s'est débarrassé de 45 milliards de dollars d'obligations américaines.

Mais compte tenu de l'ampleur de l'effondrement de la partie arrière de la courbe des obligations américaines, la question de la possibilité pour les banques centrales étrangères de se débarrasser d'une partie de leurs obligations du Trésor est à nouveau d'une actualité brûlante.

La réserve officielle de bons du Trésor américain de la Chine a diminué de manière constante et substantielle ces dernières années, mais cela est dû en grande partie à des effets de valorisation et la réalité est beaucoup plus nuancée - certains observateurs affirment que la Chine ne vend pas ses actifs en dollars et qu'au contraire, elle les augmente.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés lundi :

- L'évolution de la situation en Israël, à Gaza

- Barr, Logan et Jefferson, tous trois membres de la Fed, prennent la parole

- Ventes au détail en Indonésie (septembre)