Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, vous présente la journée à venir sur les marchés asiatiques.

La Banque populaire de Chine devrait réduire ses taux d'intérêt lundi, mais elle pourrait être amenée à faire preuve d'une grande prudence si elle veut apaiser la nervosité et l'inquiétude qui règnent actuellement sur les marchés financiers à propos de la Chine.

La décision politique de la banque centrale chinoise est l'une des trois décisions prises en Asie par les investisseurs cette semaine, la Banque de Corée et la Banque d'Indonésie devant toutes deux maintenir leurs taux d'intérêt inchangés jeudi.

La décision de la PBOC et les développements plus larges autour des marchés et de l'économie de la Chine domineront la réflexion des investisseurs cette semaine, de même que le symposium annuel de Jackson Hole de la Réserve fédérale américaine, où le président de la Fed, Jerome Powell, s'exprimera vendredi.

Les investisseurs seront également attentifs au sommet du groupe BRICS des principales économies émergentes - Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud - qui se tiendra cette semaine en Afrique du Sud et auquel participera le président chinois Xi Jinping.

Mais les propos de M. Xi seront probablement de nature plus politique. Les assurances que les investisseurs attendent des responsables chinois porteront probablement davantage sur la politique monétaire et fiscale.

Les économistes de Goldman Sachs et de Barclays sont parmi ceux qui s'attendent à ce que la PBOC abaisse son taux préférentiel à un an de 15 points de base pour le ramener à 3,40 %, ce qui constituerait un nouveau plancher.

Malgré la nature conservatrice des décideurs politiques chinois, la tendance est certainement à un mouvement plus important lundi, ainsi qu'à de nouvelles réductions et à un assouplissement plus large dans les mois à venir. Le risque serait alors pour la monnaie, qui est déjà extrêmement faible et vulnérable.

Les économistes revoient à la baisse leurs prévisions de croissance du PIB chinois et beaucoup doutent que Pékin atteigne son objectif de 5,0 % en 2023. La déflation, l'effondrement de l'activité commerciale et l'implosion du secteur immobilier sont des risques familiers et de plus en plus graves.

Non seulement la crise immobilière constitue une menace pour la croissance en soi - le secteur représente une part énorme de l'économie - mais l'ampleur de l'endettement soulève des questions quant à la solidité et à la stabilité du système bancaire parallèle, qui pèse 3 000 milliards de dollars.

Pékin prend des mesures pour rétablir la confiance, mais jusqu'à présent, ces mesures ne semblent être que du bricolage. Les actions chinoises de premier ordre ont baissé de 6 % au cours des deux dernières semaines et, selon Goldman, les conditions financières n'ont jamais été aussi strictes depuis le début du mois de décembre.

Les problèmes de la Chine coïncident avec la détérioration du contexte mondial. Le dollar s'envole, les rendements des bons du Trésor américain atteignent de nouveaux sommets pluriannuels et les marchés boursiers du monde entier ont enfin le vertige.

Cette situation est peut-être en grande partie exagérée par les conditions de marché saisonnières du mois d'août. Quoi qu'il en soit, les investisseurs se tourneront vers Pékin et Jackson Hole cette semaine pour obtenir un certain degré d'assurance et d'orientation.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés lundi :

- Décision sur les taux d'intérêt en Chine

- PIB de la Thaïlande (T2)

- Inflation à Hong Kong (juillet)