Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Le calendrier économique de l'Asie-Pacifique de jeudi est l'un des plus chargés de l'année jusqu'à présent, avec une série d'indicateurs de premier plan dans toute la région qui devraient faire bouger les marchés locaux avant que les chiffres de l'inflation américaine ne soient publiés plus tard dans la journée.

Les indices MSCI Global et Asia ex-Japan ont enregistré mercredi leur plus forte baisse en deux semaines, et les trois principaux indices américains ont également clôturé dans le rouge, les investisseurs se préparant à la publication des données sur l'inflation américaine jeudi.

Les données sur les ventes au détail du Japon et de l'Australie, ainsi que les chiffres du PIB du quatrième trimestre de l'Inde, seront les principaux éléments qui donneront aux investisseurs asiatiques une idée de l'évolution de la politique monétaire de ces trois économies clés.

Les données sur les prix à la consommation du Japon et de l'Australie cette semaine ont donné aux investisseurs matière à réflexion - l'inflation japonaise en janvier n'a pas réussi à se modérer autant que prévu, et l'inflation australienne n'a pas réussi à s'accélérer, conformément aux prévisions du consensus.

Les ventes au détail surprendront-elles autant que l'inflation ? Les dépenses de consommation dans les deux pays devraient s'accélérer en janvier par rapport au mois précédent, selon les sondages Reuters.

La Banque du Japon se prépare à mettre fin à des années de politique ultra-libre et à appliquer des taux d'intérêt positifs pour la première fois depuis 2016, tandis que la Banque de réserve d'Australie se prépare à réduire ses taux.

Le dollar australien a été l'un des plus grands perdants parmi les principales devises et les attentes de réduction des taux de la RBA ont été réduites après la surprise de l'inflation. Les opérateurs prévoient désormais un assouplissement de 40 points de base cette année, la première baisse n'intervenant pas avant septembre.

La croissance économique de l'Inde, quant à elle, devrait s'être ralentie à 6,6 % en glissement annuel au cours du trimestre d'octobre à décembre, en raison du ralentissement des dépenses publiques et de la faiblesse de la croissance dans le secteur de l'agriculture.

Selon un sondage Reuters réalisé auprès de 63 économistes, les prévisions varient entre 5,6 % et 7,4 %. Si l'on se fie à l'histoire récente, toute surprise devrait être à la hausse - les chiffres officiels de la croissance du PIB pour les trois trimestres précédents ont largement dépassé les prévisions des économistes.

Après une accalmie de quelques semaines, les marchés chinois sont de nouveau animés par les gros titres sur le secteur immobilier en difficulté du pays.

Le promoteur Country Garden a déclaré mercredi qu'une demande de liquidation avait été déposée à son encontre pour non-paiement d'un prêt de 205 millions de dollars, ce qui assombrit les perspectives de réaménagement de sa dette et sape les efforts de Pékin pour restaurer la confiance dans le secteur de l'immobilier.

Hong Kong a annoncé mercredi des mesures importantes pour soutenir son marché immobilier en perte de vitesse, en supprimant toutes les mesures de resserrement pour les propriétés résidentielles et en annulant tous les droits de timbre supplémentaires sur les transactions imposés au cours de la dernière décennie.

Les actions chinoises ont bénéficié d'un regain d'intérêt décent ces dernières semaines, mais celui-ci pourrait s'estomper.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés jeudi :

- Ventes au détail au Japon (janvier)

- Ventes au détail en Australie (janvier)

- PIB de l'Inde (T4)