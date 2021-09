L'ASMI s'attend à ce que les puces de nouvelle génération entraînent une croissance à deux chiffres sur les marchés principaux.

Le fournisseur néerlandais de semi-conducteurs ASM International a déclaré mardi qu'il s'attendait à ce que ses marges brutes atteignent 46%-50% entre 2021 et 2025 grâce à ses puces de nouvelle génération.

ASMI a également relevé ses prévisions de prises de commandes pour le troisième trimestre à plus de 600 millions d'euros (702,84 millions de dollars), par rapport aux prévisions précédentes de 510 millions - 530 millions, stimulées par une forte demande dans le secteur de la logique et de la fonderie.

"Les inflexions clés dans les dispositifs à semi-conducteurs de prochaine génération, tels que les architectures 3D complexes et les nouveaux matériaux, devraient entraîner une croissance à deux chiffres sur les marchés clés d'ASM", a déclaré Benjamin Loh, directeur général.

Des sociétés comme ASMI et ses homologues ASML et BESI profitent de la demande mondiale de semi-conducteurs utilisés dans des produits allant des voitures aux ordinateurs et aux smartphones.

ASMI, qui prévoit un chiffre d'affaires compris entre 2,8 milliards d'euros (3,28 milliards de dollars) et 3,4 milliards d'euros (3,98 milliards de dollars) d'ici 2025, a également déclaré qu'elle allait agrandir son usine de Singapour afin qu'elle soit prête pour la production au début de 2023.

L'entreprise a précédemment déclaré qu'elle s'attendait à une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires cette année en raison de la forte demande de puces, malgré les problèmes de chaîne d'approvisionnement liés à la pandémie.

ASMI, qui organise sa journée des investisseurs le 28 septembre, vise également des émissions nettes nulles d'ici 2035 et une électricité 100 % renouvelable d'ici 2024.

(1 $ = 0,8537 euros) (Reportage d'Anait Miridzhanian ; édition de Tom Hogue et Louise Heavens)