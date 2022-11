L'ASVEL chute face au Panathinaïkos

Deux jours après avoir concédé une nouvelle défaite très frustrante face au Bayern Munich, sa quatrième consécutive, l'ASVEL espérait se relancer ce vendredi soir à Athènes face au Panathinaïkos. Les Athéniens restaient quant à eux sur un succès après prolongation contre le Virtus Bologne. Malheureusement, sans Diot, resté à Lyon, l'équipe villeurbannaise affichait un visage très inquiétant en première mi-temps (2 passes décisives pour 10 balles perdues, 10/32 aux tirs et 1/10 à trois points), qu'elle concluait avec quinze longueurs de retard (39-24). Et comme elle encaissait un 10-2 au retour des vestiaires (49-26) ce match était plié et le « Pana » se dirigeait vers une incontestable victoire (66-37) avant de jouer le dernier quart-temps les mains en haut du guidon pour finalement s'imposer de 19 points (77-58). Une véritable déroute pour une ASVEL très inquiétante qui occupe désormais la 17e et avant-dernière place de l'Euroligue. De son côté, le Panathinaïkos est désormais treizième du classement avec un bilan de quatre victoires pour six défaites.

par Lucas Fontaine (iDalgo)