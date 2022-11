L'ASVEL l'emporte face à Pau-Orthez, Paris enchaîne contre Le Portel

Au coeur d'une série de cinq défaites de suite toutes compétitions confondues, dont la dernière en Euroligue, sur le terrain du Panathinaïkos (58-77), l'ASVEL a retrouvé quelques couleurs en venant à bout de Pau-Lacq-Orthez (91-79) en conclusion de la dixième journée de Betclic Elite. Avant de recevoir leur rival Monaco jeudi, dans le cadre de l'Euroligue, pour une affiche en forme de remake de la dernière finale de championnat, les triples tenants du titre avaient bien besoin de cette respiration. Face à une équipe béarnaise à l'effectif toujours aussi limité, les hommes de TJ Parker ont concrétisé leur succès grâce à leur combat sous les arceaux, où ils ont imposé leur supériorité athlétique (43 rebonds à 22, 17 prises offensives pour Villeurbanne, 18 points et 8 rebonds pour Youssoupha Fall). Paris poursuit lui sa belle remontée en enchaînant un troisième succès face au Portel (85-77). Il est dixième ex aequo avec Nanterre et Nancy au classement. Ismaël Kamagaté (17 points, 9 rebonds, 3 contres) et Axel Toupane (18 points, 8 rebonds, 4 passes) ont montré l'exemple pour le club de la capitale. Avec 2 victoires et 8 défaites, Le Portel est lanterne rouge de Betclic Elite.

par Lucas Fontaine (iDalgo)