L'ASVEL se reprend

Une semaine après sa défaite à Roanne, l'ASVEL a retrouvé le chemin de la victoire en Betclic Elite en dominant Nancy lors de la 7e journée du championnat (80-64). Ce lundi, le club lyonnais s'est imposé à l'Astroballe avec une performance notable d'Amine Noua (19 points, 5 rebonds, 3 passes). Le champion de France en titre a bien été aidé par la maladresse de son adversaire avec une réussite au tir à moins de 40% pour le SLUC. Plus cliniques, les joueurs de l'ASVEL ont shooté à près de 60%. Les hommes de T.J. Parker grimpent à la 8e place du classement, alors que Nancy est 14e. Le week-end prochain, Lyon-Villeurbanne défiera Fos-sur-Mer, 13e, deux jours après son déplacement européen sur le parquet de Virtus Bologna. En plus de la défaite, les Nancéiens ont perdu Mérédis Houmounou et Aurèle Brena-Chemille sur blessure.

par Matthieu Cointe (iDalgo)