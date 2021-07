L'AccurioJet KM-1e de Konica Minolta est homologuée pour le désencrage du papier non couché

MISSISSAUGA, Ontario, 19 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta), un chef de file mondial des technologies d’impression, est fière d’annoncer l’homologation de sa presse à jet d’encre UV à DEL AccurioJet KM-1e par l’International Association of the Deinking Industry (INGEDE), pour le désencrage du papier non couché imprimé sur la presse, un procédé qui permet de recycler ce type de papier.



Le désencrage élimine l’encre imprimée sur du papier à recycler. Les principales étapes de ce procédé consistent à détacher le film d’encre du papier, à désintégrer l’encre en particules de la taille souhaitée et à extraire les particules de la pâte liquide.

"Grâce à cette certification, nos clients peuvent être sûrs d’exploiter la plus vaste gamme de substrats de l’industrie tout en étant de bons intendants de l’environnement’’, a déclaré Mario Mottillo, président, Konica Minolta Business Solutions (Canada). "Notre formulation unique d’encre UV AccurioJet KM1e sans COV jumelée à une capacité de désencrage complète nous permet d’aider nos clients à créer de la valeur pour leurs clients et l’environnement."

Vrai couteau suisse de l’impression, la presse à jet d’encre UV à DEL AccurioJet KM-1e aux multiples fonctions avait déjà l’homologation pour le désencrage du papier couché (y compris recyclé). Après avoir des essais rigoureux sur du papier non couché – notamment l’essai « Assessment of Print Product Recyclability – Deinkability Test » (méthode 11), réussi haut la main par la presse KM-1e –, l’INGEDE a élargi l’homologation.

Selon Hidetoshi Omo, chef du centre des compétences KM-1 chez Konica Minolta Business Solutions Europe, l’homologation officielle apporte un plus aux clients. « Nous sommes extrêmement fiers d’avoir reçu l’homologation de l’INGEDE pour l’AccurioJet KM-1e de Konica Minolta, qui récompense le travail acharné et la créativité de nos équipes de développement et souligne notre souci de durabilité. L’AccurioJet KM-1e est une presse offrant des possibilités presque infinies d’impression sur une foule de supports. Comme elle est l’une des seules à respecter de telles normes de désencrage, elle se démarque maintenant encore plus de la concurrence, donnant ainsi à nos clients davantage de possibilités de faire croître leur entreprise de manière durable. »

Pour en savoir plus sur la presse à jet d’encre UV à DEL AccurioJet KM-1e, visitez le site Web de Konica Minolta.

À propos de Konica Minolta

