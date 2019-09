L'Acea s'attend à une baisse des ventes de voitures dans l'UE en 2019

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--Les perspectives de ventes de véhicules neufs dans l'Union européenne au second semestre de l'année sont marquées par une incertitude croissante, a indiqué vendredi l'Association des constructeurs européens d'automobiles (Acea).

L'association, qui compte parmi ses membres les plus grands constructeurs automobiles européens, prévoit une diminution de 1% des immatriculations de voitures particulières en 2019, en raison du ralentissement de la croissance économique et de l'éventuelle absence d'accord sur le Brexit, ce qui correspondrait à des ventes d'un peu plus de 15 millions de véhicules cette année.

En août, les immatriculations de voitures neuves dans l'Union européenne ont diminué de 8,4% sur un an, à 1,04 million de véhicules, avait annoncé mercredi l'Acea.

-Pietro Lombardi, Dow Jones Newswires (Version française Jérôme Batteau) ed: LBO

