L'Actu des Technos : 3 iPhone sinon rien, NIO gagne-petit, myDevices en Chine

Difficile de passer à côté d'Apple aujourd'hui, tant les attentes sont forte, comme d'habitude, sur le nouveau catalogue de produits de l'Américain. Le Tesla chinois, NIO, va lever un peu moins que prévu. Et Claranova pousse ses pions en Chine. Un florilège de nouvelles de la "tech".

Quatre produits principaux pour Apple ? Au jeu des pronostics avant la Keynote Au jeu des pronostics avant la Keynote Apple prévue aujourd'hui, nous vous livrons la cote la plus faible du marché. Celle qui fait consensus : Un iPhone X Plus (ou iPhone X Max) avec écran OLED de 16,5 cm (6,5 pouces) et un prix pouvant aller jusqu'à 1 099 USD.

Un iPhone Xs, version améliorée de l'iPhone X.

Un iPhone 9 d'entrée de gamme avec écran LCD dont le prix pourrait descendre à 600 USD (ce prix ne fait pas consensus car la fourchette évoquée va de 600 à 850 USD).

Une Apple Watch Series 4 avec un écran plus large. Rendez-vous aujourd’hui à 19:00 pour regarder l’#AppleEvent en direct sur Twitter. pic.twitter.com/10dmsFnNdo — Apple (@Apple) 11 septembre 2018



NIO par la petite porte. La société chinoise



myDevices in China.



Le Snap-match Jefferies-Wedbush. Jefferies a réduit de 14 à 11 USD son objectif sur

. La société chinoise NIO , qui officie sur le segment des voitures électriques, n'a atteint que le bas de la fourchette de ses prétentions dans le cadre de son introduction en bourse à New York. Les 160 millions d'actions proposées auraient trouvé preneur à 6,26 USD pièce, contre une fourchette initiale de 6,25 à 8,25 USD, selon des sources concordantes. De quoi lever, tout juste, 1 milliard de dollars. Sa valorisation atteindrait ainsi 6,4 milliards de dollars. Claranova , la société de Pierre Cesarini, poursuit son développement international. La filiale myDevices va vendre ses solutions Internet des Objets clefs-en-mains en Chine via Alibaba Cloud et ses revendeurs, notamment sur"Ce partenariat permet à myDevices d’accéder à un 2marché d’envergure après le lancement commercial opéré aux Etats-Unis en mai dernier avec l’opérateur Sprint", souligne Invest Securities ce matin. ". Jefferies a réduit de 14 à 11 USD son objectif sur Snap , sans changer son opinion conserver, après la publication de tendances négatives sur la fréquentation quotidien et le temps passé sur l'application. L'analyste préfère Facebook et Twitter dans le secteur. A l'inverse, Wedbush était passé positif hier, en appréciant les efforts de renforcement du management et de stratégie davantage orientée sur l'actionnaire. L'objectif avait été porté de 11,50 à 12,25 USD.

Malgré le plongeon de Facebook et Twitter en juillet, Snap reste à la traîne (Cliquer pour Agrandir) Malgré le plongeon de Facebook et Twitter en juillet, Snap reste à la traîne (Cliquer pour Agrandir) Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv APPLE 2.53% 223.85 32.28% CLARANOVA 5.47% 0.8775 69.80% NIO 0.00% - 0.00% SNAP INC 1.54% 9.89 -32.31%

