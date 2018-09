L'Actu des Technos : Apple-Crash, 60 millions de sélectionneurs et IPO XXL 0 1 03/09/2018 | 11:28 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Au programme de ce lundi 3 septembre, il sera question de refus de priorité pour une voiture autonome Apple, d'une "appli" novatrice qui remet en cause la toute-puissance de l'entraîneur d'une équipe de sports collectif ou de la nuit agitée du patron de JD.com.

Une voiture autonome d'Apple accidentée. Les tests de véhicules autonomes entraînent leur lot d'incidents. Après tout, c'est à ça qu'ils servent. Les autorités routières de Californie ont rendu public un rapport d'accident entre une Nissan Leaf et une Lexus RX 450h, survenu le 24 août. Un peu de tôle froissée mais une singularité : la Lexus était un véhicule autonome de test appartenant à Apple, emboutie par l'arrière alors qu'elle cherchait à s'insérer dans le trafic d'une voie rapide. L'histoire ne dit pas qui était en tort. Mais elle confirme qu'



Richard Liu (JD.com) au poste. Le président fondateur du marchand en ligne chinois Richard Liu a été relâché après quatre heures au poste. L'enquête n'est pas terminée, a fait savoir de son côté la police locale. Le voyage d'affaires du dirigeant a toutefois pu reprendre.



L'appli de coaching collaboratif de la discorde. Vous avez peut-être déjà entendu parler du club amateur de football de l'Avant-Garde Caennaise, qui évolue en Régional 1 (le 6ème échelon français). L'AG Caen a démarré le championnat ce weekend en étant "coaché" par des fans, via l'application United Managers. Les "Umans", utilisateurs inscrits, votent notamment pour la composition de l'équipe ou les remplacements. Un concept novateur qui n'a évidemment pas que des adeptes, mais qui marque l'arrivée du "coaching collaboratif", celui dont tous les supporters du monde rêvent en refaisant le match. Tous les inscrits peuvent voter, mais les plus anciens, les plus actifs et ceux dont les avis sont les plus pertinents auront plus de poids dans la décision finale. L'intelligence collective n'aura toutefois pas suffi à empêcher l'AG Caen d'essuyer un cinglant 1-4 sur son terrain face au SU Dives Cabourg en ouverture du championnat.



Meituan Dianping, un nouveau colosse débarque en bourse. Dans la rubrique "introduction en bourse géante en Asie", j'appelle Meituan Dianping. La plateforme spécialisée dans les tickets de réduction, une sorte de Groupon chinois, est aussi présente sur le compartiment de la livraison de nourriture et divers autres services de mise en relation. Reuters a appris que les actions seront proposées entre 60 et 72 HK$ lors de l'IPO, avec pour objectif 4 milliards de dollars (US cette fois) de fonds levés. L'opération pourrait valoriser Meituan Dianping quelque 55 milliards d'USD, un peu moins que ce qui était espéré il y a quelques mois (60 milliards). Rapportée à la cote française, une telle capitalisation ferait peu ou prou de Meituan Dianping un équivalent de Safran. Mais à la différence du motoriste, le Chinois est très loin d'être rentable.

Les tests de véhicules autonomes entraînent leur lot d'incidents. Après tout, c'est à ça qu'ils servent. Les autorités routières de Californie ont rendu public un rapport d'accident entre une Nissan Leaf et une Lexus RX 450h, survenu le 24 août. Un peu de tôle froissée mais une singularité :, emboutie par l'arrière alors qu'elle cherchait à s'insérer dans le trafic d'une voie rapide. L'histoire ne dit pas qui était en tort. Mais elle confirme qu' Apple , qui reste discret sur son programme de voiture autonome, continue à mener des tests.Le président fondateur du marchand en ligne chinois JD.com a été interrogé dans la nuit de samedi à dimanche par la police américaine, dans le cadre d'une plainte pour "conduite inappropriée" qui serait d'ordre sexuel. Une plainte "sans fondement" selon la société, qui précise que. L'enquête n'est pas terminée, a fait savoir de son côté la police locale. Le voyage d'affaires du dirigeant a toutefois pu reprendre.Vous avez peut-être déjà entendu parler du club amateur de football de l'Avant-Garde Caennaise, qui évolue en Régional 1 (le 6ème échelon français).. Les "Umans", utilisateurs inscrits, votent notamment pour la composition de l'équipe ou les remplacements. Un concept novateur qui n'a évidemment pas que des adeptes, mais qui marque l'arrivée du "coaching collaboratif", celui dont tous les supporters du monde rêvent en refaisant le match. Tous les inscrits peuvent voter, mais les plus anciens, les plus actifs et ceux dont les avis sont les plus pertinents auront plus de poids dans la décision finale.Dans la rubrique "introduction en bourse géante en Asie", j'appelle. La plateforme spécialisée dans les tickets de réduction, une sorte de Groupon chinois, est aussi présente sur le compartiment de la livraison de nourriture et divers autres services de mise en relation. Reuters a appris que les actions seront proposées entre 60 et 72 HK$ lors de l'IPO, avec pour objectif 4 milliards de dollars (US cette fois) de fonds levés. L'opération pourrait valoriser Meituan Dianping quelque 55 milliards d'USD, un peu moins que ce qui était espéré il y a quelques mois (60 milliards).. Mais à la différence du motoriste, le Chinois est très loin d'être rentable. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv APPLE 1.16% 227.63 34.51% JD.COM 0.97% 31.3 -24.43%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2018 0 1 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue