L'Actu des Technos : Archos cache un Bitcoin, Tesla attaqué, Facebook HS

La résistance à Tesla s'organise. Les constructeurs allemands vont passer à l'offensive dans l'électrique.



Free à la relance commerciale.



De la friture sur la ligne.



"Chase the Bitcoin". Les constructeurs allemands vont passer à l'offensive dans l'électrique. Daimler dévoile ce jour un SUV 100% électrique. Le cabinet IHS Markit pense que la part de marché électrique de Tesla va reculer de 12,3% actuellement 2,8% lors de la prochaine décennie. L'Américain vendra plus de véhicules en absolu, mais l'arrivée en force des constructeurs traditionnels va éroder ses parts. Audi et BMW devraient rapidement suivre. Iliad a réduit son objectif de génération de trésorerie à l'horizon 2020, comme le pressentaient les analystes. En cause, une concurrence accrue qui oblige l'opérateur à renforcer son offre après une érosion de sa base d'abonnés au premier semestre. Côté bonne nouvelles, Iliad revendique 1,5 million d'abonnés mobiles en Italie au début du mois d'août et fait état, en France, d'un retour des recrutements nets positifs sur juillet août. Les investisseurs comptent beaucoup sur les nouvelles offres de boxes fixes qui doivent encore être présentées. Facebook , Instagram et WhatsApp ont connu quelques soucis d'accès hier soir, à cause d'un problème de réseau. L'incident, qui a duré environ 90 minutes, a affecté des comptes dans plusieurs parties du monde. FB a fait savoir qu'il était désormais terminé. Archos , qui veut tirer parti de l'essor des cryptomonnaies avec son portefeuille de stockage à froid, fait parler d'elle en lançant une chasse au trésor des temps modernes. La société française a caché un Bitcoin dans un portemonnaie de crypto-actifs. Le premier joueur qui parviendra à le retrouver et à communiquer à la société le code de 24 mots (dans l'ordre) constituant la clef de récupération obtiendra environ 7 300 USD, soit le cours actuel de la crypto… sous réserve de ses fluctuations. Le concours, lancé depuis hier, se clôturera le 19 octobre à 18h00 si personne ne débusque le Bitcoin caché. Des indices seront fournis toutes les 48h. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ARCHOS 0.00% 0.737 13.38% DAIMLER -0.87% 54.4999 -22.32% FACEBOOK -1.08% 175.73 -0.41% ILIAD 2.73% 111.15 -45.91% TESLA -0.49% 301.66 -3.11%

