L'Actu des Technos : Elon Musk fume de l'herbe, British Airways fume son fichier client

Ça a dû chauffer pour le chef de la cybersécurité de British Airways ( IAG ). La compagnie aura mis deux semaines à se rendre compte d'un piratage à grande échelle de son système de réservation. Entre le 21 août et le 5 septembre, les informations financières de quelque 380 000 personnes ont été dérobées lors d'une attaque "très sophistiquée", qui n'a, c'est un moindre mal, pas concerné les données de voyage (passeports notamment). En revanche, les identités, adresses, numéros, dates d'expiration et codes de sécurité des cartes bancaires ont été récupérés par les pirates. BA s'est profondément excusé tout en promettant de rembourser ses clients éventuellement dépouillés.Les fournisseurs d'indices MSCI et S&P vont procéder le 28 septembre à un gros dépoussiérage de leur classification GICS, découpée en 11 catégories. La poche télécoms, rebaptisée "Communication Services", va accueillir plusieurs dossiers actuellement logés dans l'IT et la Consommation Discrétionnaire. Verizon CenturyLink etseront rejoint pas Comcast TripAdvisor mais aussi Alphabet ou Facebook . Selon les travaux de LFL Research, L'ex-secteur "Telecommunication Services" devrait passer d'un poids de l'ordre de 2% à 10,1%. Le segment IT devrait reculer de 26 à 21% environ et celui de la consommation discrétionnaire de 12,8 à 10,1%. Plus de détails dans notre article du jour Pendant qu'Elon Musk tire (brièvement) sur un joint (un peu après 2h10), un investisseur réputé est en train de monter une action collective contre le dirigeant de Tesla pour ses déclarations sur le retrait de la cote, abandonné depuis (le retrait de la cote, pas le dirigeant). Andrew Left (Citron Research), un baissier réputé, a déposé jeudi à San Francisco une plainte, laquelle pourrait être rejointe par d'autres financiers mécontents. Il accuse le dirigeant d'avoir manipulé le cours pour l'empêcher de baisser. En ce qui concerne la partie réglementaire, la SEC est déjà sur le coup.Le fonds d'investissement Orange Digital Ventures a réalisé sa seconde opération en Afrique en entrant au capital de Yoco, une "fintech" sud-africaine offrant aux commerçants un service de paiement sur smartphone et tablettes. Il s'agit de la 18opération du fonds depuis sa création en 2015. L'année dernière, il avait prévu une poche de 50 millions d'euros dédiée spécifiquement au continent africain.