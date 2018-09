L'Actu des Technos : Highway to Hell pour Tesla et Train à pile 0 0 17/09/2018 | 14:48 Envoyer par e-mail :

Youtube veut des abonnés. La filiale de . L'heure de vérité est proche pour la décision antitrust européenne concernant le rachat de GitHub par Microsoft pour la bagatelle de 7,5 milliards de dollars. La Commission doit trancher d'ici au 19 octobre prochain, après que la notification officielle de la transaction eut été datée du 14 septembre. Le géant américain va honorer le prix avec ses propres actions, ce qui entraînera une dilution inférieure à 1%. En 2015, GitHub avait été valorisé 2 milliards de dollars lors d'une grosse levée de fonds.. Grâce à Elon Musk, Tesla profite d'une brève par jour dans notre rubrique. Cette fois, il a répondu sur Twitter à une cliente mécontente que la date de livraison de son véhicule ne cesse de reculer. "Désolé, nous sommes passés d'un enfer en production à un enfer en logistique", a répondu le dirigeant avant d'ajouter que la situation s'améliore rapidement. Le constructeur a encore des progrès à faire pour se structurer.. Quand l'industrie croise la technologique, cela aboutit au Coradia iLint, la version hydrogène du train modulaire d'Alstom. Le groupe vient de livrer deux d'entre eux à la Basse-Saxe, en Allemagne. Produits à Salzgitter, les Coradia iLint sont équipés de piles à combustible et peuvent franchir 1 000 km avec une seule charge.. La filiale de Google pourrait dégager 2 milliards de dollars d'abonnements à l'horizon 2022 avec son service Premium, selon IHS Markit (hors service musique uniquement). Cela représenterait 7% des objectifs publicitaires envisagés par l'entreprise. Environ les trois-quarts des abonnés devraient être américains et 13% européens. L'offensive dans les contenus sur abonnement est bien compréhensible au regard de la croissance affichée par les offres musique de Spotify ou Apple, estime Markit. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALPHABET -1.07% 1165.445 11.83% MICROSOFT CORPORATION -0.38% 112.91 32.53% TESLA -1.90% 289.02 -5.19%

