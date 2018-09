L'Actu des Technos : J-1 pour Apple, OPA dans les semis, Iliad en mode 5G... 0 0 11/09/2018 | 10:58 Envoyer par e-mail :

OPA dans les semiconducteurs . Le japonais Renesas a déposé une offre amicale à 6,7 milliards de dollars sur l'américain Integrated Device , soit 49 USD l'action, offrant une prime de près de 30% sur le cours de l'action au 30 août. Si tout se passe bien, l'opération devrait être bouclée au cours du premier semestre 2019. Renesas estime que l'Américain lui apportera une bonne complémentarité produits, notamment dans l'industrie et l'automobile, où il fait déjà partie des leaders mondiaux mais connaissant une carence dans les produits analogiques. Le marché des puces automobiles est dominé par le quintet Infineon, Renesas,



Iliad pousse ses pions en Italie. La maison-mère de Free a déboursé 676,5 millions d'euros pour une fréquence 5G en Italie, lors des enchères organisées par le Ministère de l'industrie, qui ont rapporté un total proche de 2,5 milliards d'euros. L'opérateur Français n'a pas eu à ferrailler car le spectre 700 Mhz lui avait été réservé. Pour Oddo BHF, il s'agit d'un "bloc indispensable" pour pérenniser l'activité italienne, tandis que les conditions financières paraissent "favorables". Le déploiement transalpin d'



J-1. Les Apple-maniaques retiennent leur souffle avant la conférence de présentation des nouveaux produits du groupe, prévue demain. L'une des interrogations qui trouvera demain une réponse est la 5G-compatibilité des nouveaux iPhones. Historiquement, le Californien a opté pour une stratégie "il est urgent d'attendre" à chaque mutation technologique des réseaux. Une approche pragmatique : le management considère qu'il faut que les opérateurs disposent d'une offre suffisamment développée pour se lancer dans la bataille. Mais Danny Crichton, un très bon connaisseur du dossier, estime dans 'TechCrunch' que la donne a peut-être changé : la Chine est devenue un vivier de croissance majeur pour



Magecart is back. Les experts en piratage pensent que le hacking dont a été victime British Airways (IAG) entre la fin du mois d'août et le début du mois de septembre a la même origine que celui qui avait frappé Ticketmaster en juillet, lorsqu'un vol massif de données clients avait été causé par l'infestation d'un chatbot externe. Le cabinet RiskIQ pense que l'organisation Magecart, identifiée et baptisée dès 2015, est derrière les deux piratages.

