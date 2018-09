L'Actu des Technos : Où l'on parle d'Iphone, de pirates, de démission et de lapins 0 0 13/09/2018 | 12:15 Envoyer par e-mail :

Apple augmente la réalité et les prix. Pas facile d'être original après la Keynote d'

. Pas facile d'être original après la Keynote d' Apple : tout le monde dit la même chose. La nouvelle gamme d'iPhones est proche des attentes et le groupe a effectivement sorti une nouvelle Apple Watch, plus santé-centrée que prévu. Pour se projeter un peu, notons que plusieurs bons connaisseurs ont souligné que le Californien semble insister sur la réalité augmentée et les senseurs multiples reliés à un moteur neuronal. Nomura estime que la prochaine génération de terminaux pourrait être équipée de capteurs capables de reproduire l'environnement extérieur afin d'accroître les fonctionnalités en réalité augmentée. En attendant, le bureau d'études a publié un graphique intéressant sur l'évolution du prix des iPhones.

L'histoire des prix des différents iPhones (Source Nomura- Cliquer pour agrandir) L'histoire des prix des différents iPhones (Source Nomura- Cliquer pour agrandir)

Les pirates aiment les industriels allemands. Pas facile d'être le champion mondial de l'exportation de biens d'équipement. Une enquête menée par l'association professionnelle Bitkom révèle que sept industriels allemands sur dix ont déjà été confrontés à des cyberattaques, qui ont coûté au secteur quelques 43,4 milliards d'euros (!) sur les deux seules dernières années. L'étude a été menée auprès de 503 directeurs généraux ou responsables de la sécurité. Conformément aux autres travaux récents en la matière, Bitkom a constaté que les petites et moyennes entreprises étaient plus vulnérables que celles de plus de 500 salariés.



Ubi reste à la mode. Après JP Morgan hier (recommandation relevée à surpondérer et objectif porté de 71 à 130 EUR), une autre banque américaine, Morgan Stanley, s'est intéressée à l'éditeur français. Elle a démarré le suivi à "pondération en ligne", en visant 100 EUR. Pour le bureau d'études, Ubi est un beau dossier qui affiche de solides performances et va profiter de la transition vers les contenus dématérialisés et d'une liste de franchises qui s'étoffe. Cependant, le papa des lapins crétins est déjà à son prix puisqu'il se traite avec une prime sur les comparables américains, estime Morgan Stanley.



Another one bites the dust. Vous ne connaissiez pas Justin McAnear ? Nous non plus jusqu'à ce que ce responsable des finances internationales de Tesla ne démissionne. Il avait prévenu son équipe il y a plusieurs semaines. Le problème, c'est qu'il vient compléter une liste importante de hauts dirigeants qui quittent le navire. Il y a quelques jours, le chef comptable du constructeur, un vétéran du métier, avait jeté l'éponge à peine un mois après avoir intégré le staff. De nombreuses voix s'élèvent désormais pour appeler à un important renforcement du management, pour que les frasques du président-fondateur Elon Musk ne rejaillissent pas (trop) sur le groupe. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv APPLE -1.24% 221.07 30.63% TESLA 3.97% 290.54 -6.68%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2018

