L'Actu des Technos : Parrot à Vegas, Uber en bourse, Taxify à Paris 0 0 06/09/2018 | 09:23 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Quelques techno-brèves ce matin, avec la confirmation d'une IPO en 2019, pas celle d'un Chinois pour une fois mais celle d'Uber. On parle aussi de Parrot et de ses drones pros et des trottinettes parisiennes de Taxify. Enfin, un point sur l'inévitable Apple à moins d'une semaine de la conférence de rentrée du Californien.

Uber espère entrer en bourse en 2019. Uber vise toujours une arrivée en bourse l'année prochaine, a révélé son directeur général Dara Khosrowshahi, tout en souhaitant conserver la division de conduite autonome, qui avait fait couler beaucoup d'encre après un accident mortel en mars. "Au final, nous sommes en train de bâtir un gros actif qui sera monétisable de la façon que nous choisirons", a-t-il expliqué en espérant reprendre les essais d'ici la fin de l'année. Toyota a annoncé en août un investissement de 500 millions de dollars dans Uber pour mener à bien un projet commun dans le véhicule autonome. En 2017, Uber avait perdu 4,5 milliards de dollars, mais a tendance à réduire au fur et à mesure son déficit opérationnel. A confirmer.



Des drones "pros" à Vegas pour Parrot. La société française participe au salon InterDrone de Las Vegas (5 au 7 septembre) avec deux innovations pour les professionnels. L'eBee X est un drone à voilure fixe qui permet de réaliser des relevés de données de haute précision dans les domaines comme l'environnement, l'agriculture ou l'urbanisme. ANAFI Work s'appuie pour sa part sur le quadricoptère lancé en juin et s'adresse davantage aux professionnels du BTP, de la sécurité et de la production vidéo. La branche er semestre 2018 et souffre moins de la concurrence sauvage qui règne sur le drone grand public.



Are you ready to map without limits? Say hello to the all-new eBee X. #ItsNotAboutTheDrone #InterDrone pic.twitter.com/ooivBYnCNh — senseFly (@sensefly) 5 septembre 2018



Les trottinettes Bolt de Taxify arrivent. Restons en France avec Taxify, qui lance à Paris aujourd'hui son service de trottinettes en libre-service. Environ 300 engins seront déployés dans un premier temps sous marque "Bolt" et pourront être loués via l'application dédiée du VTC né en Estonie. Une fois le paiement réalisé, l'appli utilise le scan de QR Code pour débloquer la trottinette, qui doit être restituée dans les "espaces recommandés" par la société, qui les collecte, les entretient et les recharges chaque soir. Il en coûtera aux usagers 0,15 EUR par km parcouru, qui s'ajouteront à des frais de prise en charge incompressibles de 1 EUR.



Trois iPhones en approche. Moins d'une semaine jusqu'à la conférence de rentrée d'

Uber vise toujours une arrivée en bourse l'année prochaine, a révélé son directeur général Dara Khosrowshahi, tout en souhaitant conserver la division de conduite autonome, qui avait fait couler beaucoup d'encre après un accident mortel en mars. "Au final, nous sommes en train de bâtir un gros actif qui sera monétisable de la façon que nous choisirons", a-t-il expliqué en espérant reprendre les essais d'ici la fin de l'année. Toyota a annoncé en août un investissement de 500 millions de dollars dans Uber pour mener à bien un projet commun dans le véhicule autonome. En 2017, Uber avait perdu 4,5 milliards de dollars, mais a tendance à réduire au fur et à mesure son déficit opérationnel. A confirmer.La société française participe au salon InterDrone de Las Vegas (5 au 7 septembre) avec deux innovations pour les professionnels. L'eBee X est un drone à voilure fixe qui permet de réaliser des relevés de données de haute précision dans les domaines comme l'environnement, l'agriculture ou l'urbanisme. ANAFI Work s'appuie pour sa part sur le quadricoptère lancé en juin et s'adresse davantage aux professionnels du BTP, de la sécurité et de la production vidéo. La branche Parrot Business Solutions a généré 40% des revenus du groupe au 1semestre 2018 et souffre moins de la concurrence sauvage qui règne sur le drone grand public.Restons en France avec Taxify, qui lance à Paris aujourd'hui son service de trottinettes en libre-service. Environ 300 engins seront déployés dans un premier temps sous marque "Bolt" et pourront être loués via l'application dédiée du VTC né en Estonie. Une fois le paiement réalisé, l'appli utilise le scan de QR Code pour débloquer la trottinette, qui doit être restituée dans les "espaces recommandés" par la société, qui les collecte, les entretient et les recharges chaque soir. Il en coûtera aux usagers 0,15 EUR par km parcouru, qui s'ajouteront à des frais de prise en charge incompressibles de 1 EUR.Moins d'une semaine jusqu'à la conférence de rentrée d' Apple , prévue le 12 septembre prochain. Il y a consensus sur la sortie de trois terminaux : un nouvel iPhone X, un iPhone X Plus et un iPhone XS qui serait une version de taille intermédiaire entre les deux, mais moins coûteuse. Les spécialistes ne doutent pas non plus de l'arrivée d'une quatrième génération d'Apple Watch. En revanche, les avis sont partagés sur la présentation d'un nouveau MacBook d'entrée de gamme, qui pourrait n'avoir lieu que d'ici quelques semaines. La grosse cote est sur le nouvel iPad Pro, mais l'écosystème Apple pense plutôt qu'une conférence dédiée sera organisée, peut-être couplée avec le MacBook pour une tonalité plus "pro". La "Keynote" Apple démarrera à 19h00 heure de Paris le 12 septembre et sera diffusée sur les canaux habituels. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv APPLE -0.65% 226.87 34.06% PARROT -0.31% 4.755 -45.92%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2018 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue