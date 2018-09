L'Actu des Technos : Soitec à l'Ouest, Facebook et Twitter à l'Est 0 0 05/09/2018 | 14:36 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Une Allemande, une Française et trois Américaines au programme du jour. Pendant que Daimler sort ses nouveautés en Scandinavie, Soitec traverse l'Atlantique. Facebook et Twitter préfèrent Washington.

Mercedes vs. Tesla.



Amazon signe un bref pic.



La bête du Grésivaudan. Le management de



La Californie passe à l'est. Les dirigeants de Daimler a dévoilé hier un nouveau SUV 100% électrique, la Mercedes EQC, dont l'ambition est de baliser le terrain face à Tesla . Le véhicule est théoriquement capable de parcourir 450 km. Les premières livraisons sont attendues en 2019. Quant à son prix, il n'a pas été officialisé mais les médias britanniques avancent un tarif voisin de 55 000 GBP, soit quelque 61 000 EUR, qui semble plutôt faible. D'autres journaux spécialisés continentaux évoquent plutôt 80 000 à 85 000 EUR. Amazon a signé un plus haut à 2 050 USD hier en séance, ce qui a permis au site marchand de franchir brièvement le cap symbolique des 1 000 milliards de dollars de capitalisation, ce que seul Apple était parvenu à réaliser jusque-là. Le créateur de l'iPhone navigue d'ailleurs toujours au-dessus de cette limite, à une semaine de la conférence de présentation de ses nouveaux joujoux. La troisième marche du podium est toujours occupée par Microsoft , dont la progression 2018 en bourse reste deux fois supérieure à celle d' Alphabet , son suivant immédiat.Le management de Soitec était en rencontre investisseurs la semaine dernière aux Etats-Unis, à Boston et New York. Il a notamment fait état de perspectives solides dans le domaine du smartphone, avec l'arrivée de la 5G notamment. La banque Berenberg, qui orchestrait la rencontre, a pris acte de la sérénité des dirigeants vis-à-vis d'une des inquiétudes du marché concernant l'avenir du marché Apple (Soitec fournit STMicroelectronics qui fournit le senseur 3D frontal de l'iPhone X). "Même si l'activité liée au capteur 3D est un élément clef de la montée du taux d'utilisation de Bernin II, en 2020, la première année où Soitec pourrait ne plus avoir le contrat, ses volumes ne représenteront plus que 10% de la charge de l'usine", indique le bureau d'études.. Les dirigeants de Facebook et de Twitter vont devoir se montrer convaincants aujourd'hui car ils vont être interrogés par le Congrès. Sheryl Sandberg (FB) et Jack Dorsey (TWTR) passeront sur le gril au sujet de leur politique face à l'ingérence russe dans la campagne présidentielle. Ils pourraient aussi avoir à répondre des accusations républicaines sur leur partialité.

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALPHABET -1.42% 1195.195 14.99% AMAZON 0.73% 2012.71 64.38% APPLE -0.84% 226.68 34.94% DAIMLER 0.54% 54.51 -23.45% FACEBOOK -0.99% 169.5 -3.00% MICROSOFT CORPORATION -1.62% 109.7699 30.59% SOITEC 2.16% 66.1 8.83% TESLA -3.43% 278.66 -7.19% TWITTER INC -4.51% 33.2153 45.11%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2018 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue