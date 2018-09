L'Actu des Technos : Trump conseiller d'Apple, hémorragie chez Tesla… 0 0 10/09/2018 | 08:46 Envoyer par e-mail :

On parle ce matin d'Elon Musk, encore, et de Donald Trump, encore ! Deux personnalités qui communiquent beaucoup, comme Jack Ma, le patron emblématique d'Alibaba, qui va passer la main dans un an mais qui restera proche de la direction. Enfin, tout le monde sait que la cybercriminalité est un enjeu majeur. Et un marché immense pour l'assurance. Alibaba, Jack Ma prend du recul. Jack Ma aura un an pour préparer sa succession. Le cofondateur d'Alibaba, le plus gros marchand en ligne chinois, va quitter la présidence du groupe le 10 septembre 2019. Il sera remplacé par son actuel chef exécutif, Daniel Zhang, qui restera CEO. Celui qui est considéré comme le self-made man chinois par excellence restera "proche du pouvoir" en continuant à distiller ses conseils. Il n'aura que 55 ans à la date de son départ.



Donald Trump propose de devenir conseiller stratégique d'Apple. Le Président américain, dans un énième Tweet (il en est à près de 38 900), a donné un tuyau à l'entreprise : pour éviter de subir l'impact des surtaxes imposées à la Chine, il faut produire aux Etats-Unis. "Commencez à construire de nouvelles usines dès maintenant", recommande le patron de l'exécutif. Une façon de répliquer au groupe Californien qui a apporté sa contribution au cahier de doléances ouvert par l'administration avant la mise en place de nouvelles barrières douanières visant la Chine. "Ces taxes douanières nous préoccupent car ce sont les Etats-Unis qui seront le plus durement touchés et que cela réduira la croissance et la compétitivité américaines tout en augmentant les prix pour les consommateurs", a écrit Apple. Sans commentaire.



Apple prices may increase because of the massive Tariffs we may be imposing on China - but there is an easy solution where there would be ZERO tax, and indeed a tax incentive. Make your products in the United States instead of China. Start building new plants now. Exciting! #MAGA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 septembre 2018



Hémorragie de talents chez Tesla ? La semaine boursière précédente a été particulièrement difficile pour l'action Tesla : -4,2% mardi, -2,8% mercredi et, apothéose, -6,3% vendredi. Il faut dire que la fin de semaine a été agitée pour l'inénarrable Elon Musk, qui s'est offert un whisky et qui a tiré sur un joint face à la caméra filmant une émission de radio. Pas de quoi en faire une affaire d'Etat, sauf quand il s'agit du fantasque dirigeant. On a tout lu sur le sujet ces derniers jours : mal-être, inconsistance, provocation, goutte d'eau qui fait déborder le vase… L'action a surtout reculé à cause de nouveaux signaux de la fragilité de l'équipe de direction, au-delà du cas Musk : le directeur comptable, qui n'était là que depuis un mois, a démissionné. La directrice des ressources humaines, qui avait pris du temps pour se ressourcer, ne devrait pas revenir.



Cybercriminalité, un coût qui explose. Munich Re estime que la cybersécurité pourrait représenter en 2020 un marché de l'assurance de 8 à 9 milliards de dollars, contre 3,5 à 4 milliards de dollars en 2017. " Les coûts économiques des attaques informatiques à grande échelle dépassent déjà les pertes provoquées par les catastrophes naturelles ", peut-on lire dans le document produit par le réassureur à Monte Carlo ce weekend, qui souligne que les pertes les plus lourdes ont été causées par des ransomwares et des malwares, principalement WannaCry et NotPetya. La cybersécurité est un enjeu majeur des années à venir, avec l'interconnexion croissante des machines entre elles. Elle est particulièrement préoccupante pour les petites structures, comme le montre l'exemple qui suit :





Le coût moyen d'une cyberattaque en 2016. Une sévère menace pour les petites structures (Source : Présentation Munich Re / Données Hiscox).

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2018