L'Actu des Technos : des cryptos, du Tesla, de l'Ubisoft et une pomme

Une littérature abondante est désormais disponible sur les cryptomonnaies. Le rapport réalisé par le bureau du procureur général de New York va venir s'ajouter à la pile. Il conclut que les plateformes de négoce de cryptomonnaies, qui sont peu régulées, présentent des risques de manipulation qui menacent les avoirs de leurs clients. La plupart des plateformes "manquent des politiques et procédures les plus élémentaires pour assurer l'équité, l'intégrité et la sécurité des échanges", indique le rapport. Le parquet local avait lancé une initiative de transfert d'information il y a quelques mois sur la base du volontariat : 9 des 13 plateformes sollicitées se sont prêtées à l'exercice.. On n'échappe pas comme ça à Elon Musk dans cette rubrique. Et Elon Musk n'échappera pas comme ça à la justice américaine pour son approche rock'n'roll de la communication financière de Tesla . Le constructeur a confirmé que le Département de la justice a ouvert une enquête sur la question, notamment sur l'épisode rocambolesque de retrait de la cote qui a animé le mois d'août. Tesla coopère avec le DOJ tout en précisant qu'il s'agit pour l'heure d'une simple demande de communication. Dans quelques semaines ou dans quelques mois, il sera probablement important de trancher si les propos de Musk engagent Tesla et si la société peut être tenue pour responsable des sautes d'humeur de son génial et encombrant dirigeant. Musk statement on taking #Tesla private to be probed https://t.co/Jj1PRXjoXt pic.twitter.com/QVKQjkpXbt — Elon Musk World (@Elon_Musk_World) 19 septembre 2018

Ubisoft en embuscade dans l'esport. Berenberg pense toujours que le marché de l'esport, comprendre la retransmission des compétitions de jeux vidéo, pèsera 20 milliards de dollars en 2025. Le bureau d'études a quelques difficultés à expliquer le concept à certains investisseurs. "Beaucoup pensent que le concept est absurde, mais il n'est pas si différent de l'idée du spectateur de sports traditionnels : des gens regardent d'autre gens jouer", explique Berenberg (s'ils avaient un ado à la maison, ces investisseurs pourraient constater sa capacité à ingurgiter des parties jouées par d'autres). L'audience va plus que doubler entre les 400 millions actuels et les 850 millions projetés pour 2025.

Millions d'heures de vidéos visionnées sur Twitch et Youtube entre janvier et avril 2018 par jeu (Source Berenberg - Cliquer pour agrandir) Millions d'heures de vidéos visionnées sur Twitch et Youtube entre janvier et avril 2018 par jeu (Source Berenberg - Cliquer pour agrandir)

POMME+ALT+ESC. Quand . Quand Apple paie ses arriérés d'impôts, l'Irlande reçoit 13,1 milliards d'euros plus 1,2 milliard d'euros d'intérêts. Le problème, c'est que Dublin ne veut pas de cet argent, qui a été placé sur un compte bloqué le temps que la justice tranche une épineuse question : le régime fiscal sur mesure proposé par l'Irlande au Californien pour l'attirer sur son territoire est-il contraire à la réglementation européenne, en particulier celle qui concerne les aides d'Etat ? L'UE a une position stricte sur la question, mais Dublin et Apple ont attaqué la décision et espèrent un reboot. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ACTIVISION BLIZZARD 0.95% 79.63 25.76% APPLE 0.17% 218.24 28.75% TESLA -3.35% 284.96 -8.48% UBISOFT ENTERTAINMENT -0.40% 94.14 47.37%

