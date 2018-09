L'Actu des Technos : e-tron, space-trip et Infogrames 0 0 18/09/2018 | 10:39 Envoyer par e-mail :

Un e-tron à 76 000 USD. Audi aura du mal à commercialiser son nouveau SUV électrique en France sans changer son nom, "e-tron". Mais la filiale de



Paix des braves entre Atari et Raynal. Le contentieux opposant Frédérick Raynal à Atari est terminé. Un compromis a été trouvé avec l'un des pères de la franchise 'Alone in the Dark', l'une des plus connues de feue-Infogrames.



De la terre à la lune. L'acheteur du premier voyage autour de la lune mis en vente par SpaceX s'appelle Yusaku Maezawa. Le milliardaire japonais a prévu d'emmener six ou huit artistes avec lui pour ce "space-trip" prévu en 2023. "Ils auront à créer quelque chose à leur retour sur terre", a-t-il expliqué. La facture du voyage n'a pas été rendue publique. Maesawa détient la société Start Today, qui possède le site de vente en ligne de vêtements Zozotown. C'est un collectionneur d'art réputé.



De la terre à la lune. L'acheteur du premier voyage autour de la lune mis en vente par SpaceX s'appelle Yusaku Maezawa. Le milliardaire japonais a prévu d'emmener six ou huit artistes avec lui pour ce "space-trip" prévu en 2023. "Ils auront à créer quelque chose à leur retour sur terre", a-t-il expliqué. La facture du voyage n'a pas été rendue publique. Maesawa détient la société Start Today, qui possède le site de vente en ligne de vêtements Zozotown. C'est un collectionneur d'art réputé.

Uber lorgne Careem. Uber pourrait racheter son concurrent dubaïote Careem Networks pour 2 à 2,5 milliards de dollars, a appris Bloomberg. La décision finale n'a pas encore été prise. Des discussions auraient eu lieu en juillet, selon les informateurs de l'agence financière. Le rapprochement des deux VTC permettrait de réduire la pression concurrentielle au Moyen-Orient.

