Lors d'une récente discussion au sein du conseil de district de Sonneberg, dans l'est de l'Allemagne, sur l'insertion professionnelle des réfugiés, Roland Schliewe, du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD), a déclaré que les emplois exigeants ne pouvaient être confiés à des Nord-Africains en raison de leur faible quotient intellectuel.

Malgré ces remarques, consignées dans une transcription obtenue par Reuters, M. Schliewe a été réélu au conseil municipal de Sonneberg dimanche. L'AfD a remporté 26 % des voix dans l'État de Thuringe, soit huit points de plus qu'en 2019.

Dans la ville voisine de Hildburghausen, un homme qui vend des marchandises arborant des motifs nazis et du Ku Klux Klan a remporté 25% des voix et se trouve maintenant dans un second tour pour devenir administrateur de district.

Pendant des décennies, de tels événements étaient impensables dans une Allemagne tellement traumatisée par l'ère nazie qu'elle a mis en place des mécanismes de contrôle pour empêcher les extrémistes de droite de reprendre le pouvoir. Mais avec des élections nationales l'année prochaine, et l'AfD qui arrive en deuxième position avec environ 16 % des voix, l'Allemagne doit faire face au fait que l'extrémisme de droite est désormais largement accepté dans les régions pauvres de l'Est, comme la Thuringe, et qu'il modifie également la forme de la politique en Allemagne de l'Ouest.

Des entretiens avec une douzaine d'hommes politiques locaux ainsi qu'avec des analystes politiques et un haut responsable des services de renseignement montrent comment le discours de l'extrémisme en Thuringe est normalisé et alimente la colère à l'égard de certains groupes de la société tels que les réfugiés et les défenseurs du climat.

L'AfD se présente comme la cible d'un establishment complaisant et intéressé qu'elle est prête à balayer.

Dans son cœur, l'Allemagne de l'Est anciennement communiste, les revenus sont plus faibles, les partis traditionnels sont moins enracinés et la démocratie n'a que trois décennies d'existence. Le parti est soupçonné d'"extrémisme" par l'agence de renseignement intérieur BfV au niveau national et certifié comme tel en Thuringe. Sa progression nationale au cours de l'année écoulée, favorisée par une crise du coût de la vie, n'a été que légèrement entamée par une série de scandales.

Le BfV a progressé dimanche dans les conseils de district et les conseils municipaux de Thuringe et s'est qualifié pour le second tour du 9 juin pour les postes de direction dans neuf districts.

"Ils sont en train de conquérir progressivement les niveaux inférieurs, de conquérir des espaces", a déclaré le politologue Oliver Lembcke, de l'université de Bochum. "Et cela est possible parce que dans certaines régions, les gens se sentent plus libres de soutenir ouvertement l'AfD".

Outre son rejet de l'immigration, l'AfD s'oppose vigoureusement aux mesures "vertes" visant à réduire les émissions de combustibles fossiles, une question qui a suscité des manifestations d'agriculteurs à travers l'Allemagne et l'Europe.

Stephan Kramer, directeur de l'agence de renseignement intérieur de Thuringe, a déclaré qu'il s'agissait d'une normalisation du discours de l'extrémisme, défini comme une attaque contre les fondements démocratiques de la constitution allemande.

"Cela conduit à une désinhibition et à une radicalisation accrues d'une partie de la population", a-t-il déclaré à Reuters. "Les interactions quotidiennes deviennent de plus en plus agressives.

Marcel Rocho, 44 ans, propriétaire d'un bar dans la ville de Sonneberg, a déclaré qu'un conseiller municipal de l'AfD avait un jour porté un toast à un ami en prononçant le salut nazi "Sieg Heil" ("Vive la victoire !"). Le conseiller, qui a également été réélu dimanche, nie ces allégations.

"Il y a dix ans, vous auriez pu entendre ce genre de salutations dans le garage de quelqu'un, mais pas en public, comme aujourd'hui.

L'AfD n'est pas parvenue à entrer dans le gouvernement fédéral ou des Länder, car les autres partis refusent de former une coalition avec elle.

Mais elle est en tête des sondages avant les trois élections régionales de l'Est qui auront lieu en septembre, notamment en Thuringe. Elle ne sera peut-être pas en mesure de gouverner par la suite, mais en Thuringe, les partis d'opposition ont déjà adopté des lois avec le soutien de l'AfD. Au niveau national, l'AfD a également peu de chances d'accéder au pouvoir l'année prochaine. Mais son rôle dans l'érosion du vote des partis traditionnels devrait favoriser des alliances plus tendues et finalement impopulaires entre des partenaires improbables, comme l'actuelle coalition sociale-démocrate-libérale-verte du chancelier Olaf Scholz, alors que, selon les termes de M. Kramer, "la haine et l'agitation dominent le climat politique de la discussion".

"Les ennemis de la démocratie utilisent leurs droits démocratiques au sein des parlements pour délégitimer et déstabiliser l'État en détruisant délibérément la confiance dans la démocratie et ses institutions", a-t-il déclaré.

Les Allemands évoquent souvent avec nervosité la montée des nazis dans la faible République de Weimar de l'entre-deux-guerres, après l'humiliante défaite du Reich allemand lors de la Première Guerre mondiale et la Grande Dépression.

M. Kramer a déclaré que l'Allemagne d'aujourd'hui avait une tradition démocratique beaucoup plus solide, mais qu'il existait des parallèles dans le mécontentement actuel et l'érosion de la foi dans la démocratie.

LES INSULTES RACISTES ET LA VIOLENCE EN HAUSSE

Les autorités allemandes sont censées vérifier que les candidats ne sont pas extrémistes. Pourtant, les critiques disent qu'elles échouent, peut-être parce qu'elles sont complaisantes, manquent de ressources, craignent les représailles - ou, plus inquiétant, parce qu'elles sont elles-mêmes de plus en plus à droite.

Robert Sesselmann a passé son "contrôle démocratique" l'année dernière après avoir été élu administrateur de district à Sonneberg avec 53 %, bien que le BfV de Thuringe ait remis un dossier de 10 pages à son sujet. C'était la première fois que l'AfD remportait un poste de gouvernement.

Une fois en poste, il a tenté de réduire les fonds destinés à des projets d'éducation civique, y compris des voyages pour adolescents au camp de concentration nazi de Buchenwald, ont déclaré quatre conseillers à Reuters. M. Sesselmann a déclaré que les services facultatifs du district, en particulier, étaient examinés de près en raison de la consolidation du budget.

Dans un discours prononcé lors d'une manifestation de l'AfD en octobre dernier, enregistré et publié sur Facebook, il a déclaré que les réfugiés se tournaient habituellement vers le trafic de drogue ou d'autres activités illégales lorsqu'on leur donnait de l'argent, et qu'ils ne devraient donc recevoir qu'une aide matérielle à la place.

Il a déclaré que cela lui faisait mal de dépenser des fonds pour la santé parce qu'ils n'allaient pas à "notre peuple", mais aux réfugiés qui n'avaient pas d'assurance maladie.

Cette rhétorique a rendu la vie difficile aux réfugiés de Sonneberg.

Iryna Holovko, réfugiée ukrainienne de 39 ans, a déclaré que sa fille avait été victime de brimades à l'école et a ajouté : "Je marchais dans la rue quand quelqu'un a levé son majeur vers moi et m'a dit de retourner dans mon pays ...".

"Ensuite, lorsque j'étais à l'hôpital, les gens me demandaient pourquoi les Ukrainiens étaient toujours malades et avaient besoin d'être soignés.

L'année dernière, Sonneberg a enregistré 20 incidents de violence d'extrême droite, y compris dans des centres d'hébergement pour réfugiés, contre quatre en 2022, selon l'association de défense des droits Ezra.

Heidi Buettner, ancienne conseillère municipale des Verts à Sonneberg, a déclaré qu'une note avait été glissée dans sa boîte aux lettres, la qualifiant de "sale porc vert".

Max Reschke, chef des Verts de Thuringe, a déclaré que de nombreuses personnes sont dissuadées d'exercer une activité politique.

Les partis traditionnels ont du mal à attirer les jeunes et ont présenté moins de candidats aux élections locales de Thuringe cette année qu'en 2019.

Pendant ce temps, l'AfD, qui n'a que 11 ans d'existence, s'est développé et a présenté 44 % de candidats en plus.

"Nous assistons à un effacement de la culture politique établie", a déclaré le politologue Lembcke. "Pendant ce temps, l'AfD n'est plus autant stigmatisée et comble le vide."

(1 $ = 0,9233 euros)