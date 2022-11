L'Africain Northam intensifie la guerre des enchères en proposant une offre formelle pour RBPlat.

Les projets d'achat de RBPlat par Impala, annoncés en novembre dernier, ont été immédiatement suivis de l'annonce par Northam de l'acquisition d'une participation de 33% dans le mineur, déclenchant une guerre d'enchères qui dure depuis des mois et ne montre aucun signe d'apaisement.

"Northam a le plaisir d'annoncer son intention de poursuivre le regroupement d'entreprises par le biais d'une offre volontaire de Northam Holdings aux actionnaires de RBPlat pour acquérir toutes les actions RBPlat en circulation... pour une contrepartie représentant 172,70 rands (9,72 $) par action offerte", a déclaré la société.

Tant Northam, qui détient actuellement 34,52 % de RBPlat, qu'Impala, le plus gros actionnaire avec 40,71 %, convoitent les grands actifs peu profonds et de haute qualité de RBPlat.

Impala est l'un des cinq plus grands producteurs de platine au monde, avec une production de 2,27 millions d'onces de métaux du groupe platine au cours des 12 mois précédant le 30 juin 2022. Northam cherche à ajouter la production de RBPlat à sa production de 716 488 onces en 2021 dans le cadre de sa stratégie visant à franchir le seuil de 1 million d'onces. RBPlat a produit 467 000 onces en 2021.

Northam, qui prévoit de publier une circulaire pour la transaction le 7 décembre, a déclaré que son offre pourrait être entièrement en espèces ou une combinaison d'espèces et d'actions. L'offre d'Impala consiste en un partage de 90 rands en espèces et de 0,3 action Impala.

Si Impala Platinum n'accepte pas l'offre, Northam a déclaré qu'elle paierait 152,42 rands en espèces et les 20,28 rands restants en actions.

Impala Platinum a déclaré à Reuters qu'elle examinait l'annonce de Northam.

Le gestionnaire de fonds publics sud-africain, Public Investment Corporation, détient 9,42 % de RBPlats, ce qui en fait un faiseur de roi potentiel dans la guerre des offres. La PIC est également le plus gros actionnaire d'Impala et de Northam, avec respectivement 20 % et 17 %.

(1 $ = 17,7671 rand)