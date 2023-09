Londres - Le récent coup d'État au Gabon a été exécuté pacifiquement et semble être un "bon coup d'État", la société et les affaires fonctionnant comme d'habitude, a déclaré jeudi un cadre supérieur de l'African Finance Corporation (AFC).

"Nous avons des investissements importants au Gabon et jusqu'à présent, le coup d'État s'est déroulé de manière pacifique, la réflexion a été très mûre, la vie normale se poursuit... les actifs sont en sécurité et tout fonctionne, ce qui signifie probablement qu'il s'agit d'un bon coup d'État", a déclaré Sanjeev Gupta, directeur exécutif des services financiers de l'AFC, lors de la conférence sur le climat Reuters IMPACT à Londres.

L'AFC, dont le siège est à Lagos, est une institution de développement multilatérale panafricaine qui compte neuf membres, pour la plupart des États d'Afrique de l'Ouest. Elle est détenue à 42,5 % par la banque centrale du Nigeria, à 47,6 % par d'autres institutions financières africaines et à 9,8 % par des actionnaires industriels et des entreprises, selon son site web.

Lors du huitième coup d'État en trois ans en Afrique occidentale et centrale, des officiers de l'armée dirigés par le général Brice Oligui Nguema ont pris le pouvoir le 30 août, quelques minutes après l'annonce de la victoire du président Ali Bongo à des élections qu'ils ont annulées et jugées non crédibles.

M. Nguema a prêté serment en tant que président par intérim et a été acclamé par des partisans en liesse lundi lors d'une cérémonie télévisée destinée à présenter les militaires comme les libérateurs d'une société opprimée.

Contrairement au Niger, le Gabon n'a pas connu de flambée de sentiments anti-français et pro-russes, et les généraux en charge à Libreville ont semblé ouverts au dialogue avec les organisations internationales.

M. Gupta a indiqué que le personnel de l'AFC restait sur le terrain au Gabon et avait signalé que les systèmes financiers et les autres services publics fonctionnaient sans heurts.