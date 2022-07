L'Afrique a besoin de plus de fonds privés pour les investissements en infrastructure - PDG d'Africa50

Mobiliser davantage de capitaux privés pour financer des projets d'infrastructure, dans le cadre de partenariats public-privé, permettrait de libérer des fonds publics pour des projets boudés par le secteur privé, a déclaré le PDG Alain Ebobiss à la veille du lancement d'un sommet commercial États-Unis-Afrique.

Depuis sa création il y a six ans, Africa50 a consacré 5 milliards de dollars à 16 projets dans les domaines de l'énergie, des transports, des technologies de l'information et de la communication, de la santé et de l'éducation.

Africa50 a également signé le même jour un accord avec un groupement de certains des plus riches fonds d'investissement africains afin d'accroître leur participation aux investissements dans les infrastructures africaines.

Depuis 2013, la Chine est le premier investisseur étranger en Afrique, déroulant des milliards de dollars sur les infrastructures du continent. Les États-Unis intensifient leurs efforts, mais sont encore loin de rattraper leur retard.

L'Agence américaine pour le commerce et le développement (USTDA) avait prévu 26 millions de dollars l'année dernière pour financer des études de faisabilité de projets d'investissement africains susceptibles de générer 17 milliards de dollars de financement, a déclaré à Reuters le directeur de l'agence, Enoh Ebong.

"L'Afrique subsaharienne est l'un de nos plus grands portefeuilles à l'agence", a-t-elle déclaré, ajoutant qu'elle voyait une demande croissante des entreprises américaines sur le continent.

Alors que les entreprises américaines se chargent des études de faisabilité financées par l'USTDA, les partenaires africains "peuvent obtenir des financements de n'importe quelle partie. Nous aimerions qu'ils le fassent avec nos collègues des agences gouvernementales américaines, mais nous ne posons aucune condition quant à la personne qui finance ce projet", a déclaré Ebong.

"Pour chaque dollar dépensé en études de faisabilité, nous constatons un retour de 117 dollars, ce qui se traduit par des emplois aux États-Unis", a déclaré M. Ebong.

"Nous sommes absolument compétitifs, et nous le voyons dans les partenaires qui choisissent des entreprises américaines en concurrence directe avec des entreprises chinoises", a-t-elle ajouté, qualifiant les infrastructures de "clé du commerce".