Selon l'observatoire de l'internet Netblocks, la connectivité internet a été perturbée dimanche dans et autour de plusieurs pays d'Afrique de l'Est. L'incident est lié à des pannes affectant les systèmes de câbles sous-marins SEACOM et EASSy.

La Tanzanie et l'île française de Mayotte ont subi un impact important sur la connectivité internet, tandis que le Mozambique et le Malawi ont subi un impact moyen, a déclaré Netblocks sur la plateforme de médias sociaux X.

La société Internet Cloudflare a déclaré sur l'un de ses comptes X qui suit les tendances que des perturbations de l'Internet étaient en cours en Tanzanie, au Malawi, au Mozambique et à Madagascar en raison de défauts signalés sur le système de câble sous-marin d'Afrique de l'Est (EASSy) et sur les câbles SEACOM.