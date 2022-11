L'Afrique du Sud a encore de la marge pour augmenter les taux - banque centrale

La South African Reserve Bank (SARB) a augmenté son principal taux de prêt lors de ses six dernières réunions de politique monétaire dans le but de maîtriser l'inflation. Sa prochaine décision est attendue le 24 novembre.

"Nous n'avons pas atteint la fin de notre marge de manœuvre en matière de taux directeur", a déclaré le gouverneur Lesetja Kganyago lors d'une conférence à l'Université de Witwatersrand à Johannesburg.

"Les anticipations d'inflation, pour la plupart, s'avèrent plus réactives aux résultats actuels de l'inflation que nous le souhaiterions, et moins ancrées autour du point médian de notre objectif."

L'inflation globale des prix à la consommation en Afrique du Sud a ralenti à 7,5 % en septembre, contre 7,6 % en août, mais elle reste bien au-dessus de la fourchette cible de 3 % à 6 % de la SARB.

"À l'heure actuelle, notre taux de prise en pension est de 6,25 %, ce qui reste inférieur aux niveaux à long terme, mais il augmente jusqu'à un niveau plus durable à long terme qui est compatible avec une stabilisation de l'inflation à 4,5 %", a déclaré M. Kganyago.

Il a également profité de la conférence pour faire valoir que les objectifs de la politique de la banque centrale ne devraient pas être élargis d'une manière qui pourrait entraîner une forte hausse de l'inflation.

La SARB a fait l'objet de pressions ces dernières années pour étendre son mandat au-delà de la stabilité des prix afin de stimuler également la création d'emplois et de relancer une croissance économique en berne.

"L'emploi et la croissance sont tous deux limités par des facteurs qui sont hors de portée de la panoplie d'outils de la banque centrale", a déclaré M. Kganyago.

"La meilleure chance que nous avons avec la politique monétaire d'obtenir une croissance plus rapide et plus riche en emplois est de maintenir notre attention sur la stabilité des prix avec un ciblage flexible de l'inflation - un cadre qui a fait ses preuves."