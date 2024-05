Les Sud-Africains votent lors des élections nationales et provinciales du 29 mai. Les sondages d'opinion suggèrent que le Congrès national africain, au pouvoir, perdra sa majorité pour la première fois dans l'ère démocratique, tout en restant le parti le plus important.

En vertu de la constitution sud-africaine, les électeurs élisent 400 membres de l'Assemblée nationale, qui élisent ensuite le président à la majorité simple. Lors de toutes les élections qui se sont déroulées depuis 1994, l'ANC a remporté le scrutin et les législateurs ont élu le chef du parti à la présidence.

Voici les scénarios qui pourraient se dérouler cette fois-ci, en fonction des calculs électoraux.

L'ANC DÉPASSE LES SONDAGES ET GAGNE Au cours des derniers mois, plusieurs sondages ont suggéré que le soutien de l'ANC oscillait autour de 40 %, ce qui représenterait un effondrement par rapport à sa performance en 2019, lorsqu'il a remporté 57,5 % des voix. Cependant, un sondage de suivi suggère que le soutien de l'ANC a augmenté dans les semaines précédant le jour de l'élection. Les analystes affirment que le parti dispose d'une machine de campagne populaire inégalée, avec des militants qui font du porte-à-porte dans les communautés à travers le pays.

Au cours des quatre derniers cycles électoraux, la part des voix de l'ANC a progressivement baissé, mais jamais de plus de cinq points de pourcentage d'une élection à l'autre.

Si l'ANC obtient la majorité, il est très probable que le président Cyril Ramaphosa, chef du parti, soit réélu à la tête de l'État par la nouvelle Assemblée nationale.

L'ANC PERD LA MAJORITÉ ET RAMAPHOSA EST ÉVINCÉ

Si l'ANC perd la majorité avec une large marge et que Ramaphosa est blâmé, le parti pourrait chercher à l'évincer de son poste de chef et nommer quelqu'un d'autre que l'Assemblée nationale pourrait élire à la présidence de l'Afrique du Sud.

Il devrait agir rapidement, car la constitution stipule que la nouvelle Assemblée nationale doit se réunir dans les 14 jours suivant la proclamation du résultat des élections pour élire un président. La plupart des analystes estiment que cela est peu probable, à moins que la part des voix de l'ANC ne soit d'environ 40 % ou moins, ce qui serait le pire des scénarios pour le parti. Un scénario plus probable serait que M. Ramaphosa passe le relais à un successeur dans le cadre d'une transition ordonnée à mi-parcours de son mandat.

Que Ramaphosa reste ou parte, le scénario le plus probable est que lui ou le prochain dirigeant de l'ANC sera président après les élections. Il faudrait un bouleversement colossal pour qu'un autre parti ait une chance de remporter la présidence.

Que Ramaphosa ou quelqu'un d'autre soit président, si l'ANC perd sa majorité, il aura besoin du soutien d'un ou de plusieurs autres partis pour continuer à gouverner.

Si l'ANC se rapproche suffisamment des 50 %, il tentera de conclure un accord avec des partis de taille petite ou moyenne pour former un gouvernement. Les analystes estiment que le parti socialement conservateur Inkatha Freedom Party (IFP), qui est fort dans la province du KwaZulu-Natal et dont les sondages avoisinent les 5 % au niveau national, pourrait être le premier choix de l'ANC, bien que le dirigeant de l'IFP ait déclaré qu'il préférait ne pas soutenir l'ANC.

Les deux partis ont été en conflit violent pendant les dernières années de l'apartheid, mais ont collaboré au sein du gouvernement d'unité nationale formé après les élections de 1994. Parmi les autres partenaires potentiels figurent le petit parti musulman Al-Jama'ah et l'Alliance patriotique, qui tire son soutien de la communauté métisse.

L'ANC PERD LA MAJORITÉ PAR UNE MARGE PLUS LARGE ET CHERCHE UN PARTENAIRE PLUS IMPORTANT

En fonction des résultats, le parti pourrait n'avoir d'autre choix que de rechercher le soutien de l'un de ses grands rivaux : l'Alliance démocratique (DA), partisan de l'économie de marché, ou les Combattants pour la liberté économique (EFF), partisans du marxisme.

Le prix d'un accord avec l'un ou l'autre de ces partis serait probablement d'importantes concessions politiques de la part de l'ANC, ainsi que l'offre de certains postes gouvernementaux de haut niveau à leur partenaire.

Les analystes estiment qu'il est difficile d'envisager un accord stable dans ce scénario et que l'Afrique du Sud pourrait connaître une période de volatilité gouvernementale sans précédent. Les investisseurs et les milieux d'affaires préféreraient un accord avec la DA, qui a déclaré qu'elle n'en excluait pas la possibilité. Toutefois, de nombreux analystes pensent que le fossé idéologique entre l'ANC et la DA est si profond qu'il rendra un accord difficile, voire impossible.

Dirigé par Julius Malema, un ancien dirigeant de l'aile jeunesse de l'ANC, l'EFF pourrait s'intégrer plus naturellement à l'ANC, mais les relations sont tendues entre Malema et certaines factions de l'ANC.

L'EFF a déclaré en avril qu'il s'associerait à l'ANC s'il obtenait le poste important de ministre des finances. L'ANC, qui n'a pas dévoilé son point de vue sur un scénario de non-majorité, n'accepterait vraisemblablement pas un tel partenariat à moins d'être très affaibli.

Steven Friedman, universitaire affilié à l'université de Johannesburg et à l'université Rhodes, a déclaré qu'il était difficile d'imaginer l'ANC et l'EFF gouverner ensemble pendant cinq ans.

Il a cité leur incapacité, l'année dernière, à se mettre d'accord sur un changement constitutionnel concernant la réforme agraire, bien que leurs positions sur la question soient étroitement alignées. (Reportage complémentaire de Nellie Peyton ; Rédaction par Estelle Shirbon et Toby Chopra)