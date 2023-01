L'Afrique du Sud demande à MTN et au Ghana de résoudre un litige fiscal de 773 millions de dollars

Au début du mois, MTN a déclaré que l'Autorité fiscale du Ghana avait émis une facture d'arriérés d'impôts à l'encontre de sa filiale MTN Ghana après l'avoir auditée pour les années 2014 à 2018 et en avoir déduit qu'elle avait sous-déclaré ses revenus d'environ 30 % au cours de cette période.

MTN, qui est présente dans 19 pays d'Afrique et du Moyen-Orient, a déclaré à l'époque qu'elle contestait "l'exactitude et la base" de l'évaluation et qu'elle la combattrait.

La ministre Pandor a été informée de la question cette semaine et a appelé "les parties concernées à faire tout leur possible pour trouver une solution à l'amiable", a déclaré le département des relations internationales et de la coopération d'Afrique du Sud dans un communiqué.