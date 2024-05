AMSTERDAM (Reuters) - L'Afrique du Sud a demandé vendredi à la Cour internationale de justice (CIJ) d'ordonner l'arrêt immédiat de l'offensive israélienne à Rafah, dans le cadre des mesures conservatoires visant à prévenir un crime de génocide dans la bande de Gaza.

Saisie par l'Afrique du Sud, la CIJ a ordonné en janvier à Israël de prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout acte éventuel de génocide dans le contexte de la guerre qu'il mène contre le Hamas dans le territoire palestinien en réponse aux massacres perpétrés le 7 octobre par le groupe dans le sud de l'Etat hébreu.

Israël, a dit la CIJ, doit empêcher ses forces de commettre un acte génocidaire et prendre des mesures pour améliorer la situation humanitaire dans la bande de Gaza, où près de 35.000 Palestiniens ont péri en sept mois d'offensive israélienne.

Dans sa nouvelle demande, l'Afrique du Sud fait valoir que "[l]a situation résultant de l'attaque israélienne contre Rafah et le risque extrême qu'elle fait peser sur l'acheminement de l'aide humanitaire et la fourniture des services de base à Gaza, la survie du système médical palestinien et la survie même des Palestiniens de Gaza en tant que groupe ne constituent pas seulement une escalade de la situation, mais occasionnent de nouveaux développements qui causent un préjudice irréparable aux droits du peuple palestinien de Gaza".

