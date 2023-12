L'Afrique du Sud a demandé vendredi à la Cour internationale de justice (CIJ) de rendre une ordonnance urgente déclarant qu'Israël a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention sur le génocide dans le cadre de la répression qu'il mène actuellement contre le Hamas à Gaza.

Dernier épisode en date de la guerre menée par Israël contre le Hamas, des dizaines de milliers de Gazaouis nouvellement déplacés ont cherché refuge dans le centre de l'enclave palestinienne vendredi, après avoir fui l'offensive des chars israéliens, tandis que les avions de guerre qui ont attaqué le sud ont rasé des maisons et enterré des familles pendant leur sommeil.

Cette requête est la dernière initiative en date de l'Afrique du Sud, critique virulente de la guerre menée par Israël, pour faire monter la pression après que ses législateurs ont voté le mois dernier en faveur de la fermeture de l'ambassade d'Israël à Pretoria et de la suspension de toutes les relations diplomatiques jusqu'à ce qu'un cessez-le-feu soit conclu dans la guerre qui oppose Israël au groupe islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza.

Dans un communiqué du ministère sud-africain des relations internationales et de la coopération (DIRCO), le gouvernement a indiqué que la demande contre Israël avait été déposée vendredi.

"Israël, en particulier depuis le 7 octobre 2023, n'a pas empêché le génocide et n'a pas poursuivi l'incitation directe et publique au génocide", a déclaré le DIRCO dans un communiqué.

Elle a indiqué avoir demandé à la CIJ de déclarer "de toute urgence qu'Israël a manqué à ses obligations au titre de la Convention sur le génocide, qu'il doit cesser immédiatement tous les actes et mesures contraires à ces obligations et qu'il doit prendre un certain nombre de mesures connexes".

La CIJ est l'un des six organes principaux des Nations unies et contribue à régler les différends entre États conformément au droit international.

Depuis des décennies, l'Afrique du Sud soutient la cause palestinienne pour l'obtention d'un État dans les territoires occupés par Israël, comparant le sort des Palestiniens à celui de la majorité noire en Afrique du Sud pendant la période répressive de l'apartheid, une comparaison qu'Israël nie avec véhémence.