L'Afrique du Sud dévoilera des solutions à la crise de l'électricité dans les jours à venir

S'adressant à une conférence du Parti communiste sud-africain (SACP), M. Ramaphosa a déclaré que le gouvernement devait "utiliser tous les moyens disponibles et lever tous les obstacles réglementaires pour apporter de l'électricité supplémentaire sur le réseau le plus rapidement possible".

"Dans les prochains jours, nous annoncerons des mesures supplémentaires que nous devons prendre pour résoudre la crise actuelle de l'électricité", a déclaré M. Ramaphosa. Le SACP est un allié du parti au pouvoir, le Congrès national africain, que dirige Ramaphosa.

Depuis plus de dix ans, l'Afrique du Sud subit des coupures de courant intermittentes de la part d'Eskom, la compagnie d'électricité publique en difficulté, mais cette année, les pannes devraient atteindre un niveau record.

À la fin du mois dernier, Eskom a commencé à mettre en œuvre ce que l'on appelle la "phase 6" des coupures d'électricité pour la deuxième fois seulement de son histoire, accusant une grève des salaires d'avoir entravé les efforts visant à remettre en service les unités d'énergie défectueuses.

Eskom a depuis convenu d'un accord salarial avec les travailleurs et le niveau des coupures de courant a été réduit, mais les partis d'opposition et un groupe de pression des entreprises ont demandé une intervention urgente.

Les coupures d'électricité ont mis la pression sur les petites entreprises et les ménages qui se remettent de l'impact de la pandémie COVID-19 et sont aux prises avec une inflation qui n'a jamais été aussi élevée depuis cinq ans.

Ramaphosa a ajouté lors de la conférence du SACP qu'il conduirait samedi une équipe de ministres et de fonctionnaires dans l'une des centrales électriques en difficulté d'Eskom, afin de s'entretenir avec les travailleurs, les syndicats et les dirigeants.

Expliquant pourquoi le pays devait s'éloigner davantage du modèle monopolistique d'approvisionnement en électricité, il a déclaré : "Lorsqu'Eskom fait défaut, le pays est plongé dans l'obscurité, comme c'est le cas actuellement."