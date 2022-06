L'Afrique du Sud devrait envisager d'importer du brut russe, selon un ministre

"Nous devrions envisager d'importer du pétrole brut de Russie à bas prix parce qu'il n'est pas sanctionné", a déclaré le ministre des ressources minérales et de l'énergie, Gwede Mantashe, lors d'un débat parlementaire sur les prix du carburant domestique.

Les États-Unis et l'Union européenne ont annoncé des sanctions sur les importations de pétrole russe, incitant de nombreux importateurs de pétrole à éviter le commerce avec Moscou et poussant les prix au comptant du brut russe à des remises record par rapport aux autres qualités.

Mais les sanctions des États-Unis et de l'Union européenne n'interdisent pas formellement aux consommateurs en dehors de leurs juridictions d'acheter du pétrole russe, et les autres membres de l'Afrique du Sud du groupe BRICS des nations émergentes, l'Inde et la Chine, se sont arrachés le pétrole russe bon marché.

L'Afrique du Sud entretient des liens historiques étroits avec Moscou en raison du soutien de l'Union soviétique à la lutte anti-apartheid.

Elle s'est abstenue lors d'un vote des Nations Unies dénonçant l'invasion de l'Ukraine, et le mois dernier, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré que les "pays spectateurs" souffraient des sanctions contre la Russie.

Comme les gouvernements du monde entier, l'Afrique du Sud a mis en place des subventions pour alléger la pression exercée sur les consommateurs par la hausse des prix du carburant. En mai, elle a prolongé une réduction de la taxe sur les carburants à un coût estimé à 4,5 milliards de rands en perte de recettes publiques.