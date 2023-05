Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a nommé un groupe chargé d'enquêter sur les allégations américaines selon lesquelles un navire russe aurait récupéré des armes sur une base navale près du Cap l'année dernière, a annoncé la présidence dans un communiqué dimanche.

L'ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud, Reuben Brigety, a déclaré le 11 mai qu'il était convaincu qu'un navire russe, qui a accosté sur une base navale à Simonstown, dans la province du Cap occidental, en décembre de l'année dernière, avait embarqué des armes en provenance d'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a depuis démenti cette allégation.

Ces allégations ont provoqué un conflit diplomatique entre les États-Unis, l'Afrique du Sud et la Russie et ont remis en question la position non alignée de l'Afrique du Sud sur le conflit ukrainien.

L'Afrique du Sud se dit impartiale et s'est abstenue de voter les résolutions de l'ONU sur la guerre.

"Le président a décidé d'ouvrir une enquête en raison de la gravité des allégations, de l'ampleur de l'intérêt public et de l'impact de cette affaire sur les relations internationales de l'Afrique du Sud", indique le communiqué.

Le panel de trois membres sera présidé par Phineas Mojapelo, ancien juge-président adjoint de la province de Gauteng. Les deux autres membres sont l'avocate Leah Gcabashe, ancienne responsable des preuves dans le cadre d'une enquête sur la corruption de l'État qui s'est achevée l'année dernière, et Enver Surty, ancien vice-ministre de l'éducation de base. Le groupe disposera de six semaines pour mener son enquête.

Le mandat du groupe consiste notamment à déterminer qui était au courant de l'arrivée du cargo, le contenu qui a été chargé et déchargé et "si les obligations constitutionnelles, légales ou autres ont été respectées en ce qui concerne l'arrivée du cargo".

Le président devrait recevoir un rapport final dans les deux semaines suivant la fin de l'enquête.