L'Afrique du Sud a évité de justesse une récession grâce à une croissance économique marginale au premier trimestre, selon des données publiées mardi, l'industrie manufacturière et la finance ayant relativement bien résisté malgré des coupures d'électricité paralysantes.

L'économie la plus industrialisée d'Afrique a progressé de 0,4 % en termes de trimestre au cours des trois premiers mois de 2023, et de 0,2 % en termes d'année.

Les taux de croissance trimestrielle et annuelle sont conformes aux prévisions des économistes interrogés par Reuters.

Huit des dix industries suivies par Stats SA ont enregistré une croissance au premier trimestre, les secteurs de l'industrie manufacturière et de la finance, de l'immobilier et des services aux entreprises étant ceux qui ont le plus contribué à la croissance.

L'agriculture, la sylviculture et la pêche ont été les principaux freins à la croissance.

Le statisticien général Risenga Maluleke a déclaré que l'industrie alimentaire et des boissons s'était particulièrement bien comportée, en partie parce que le secteur n'était pas aussi gourmand en électricité que d'autres types d'industries manufacturières.

"La consommation des ménages a été largement alimentée par les restaurants et les hôtels, et lorsque vous regardez cela, avec les délestages (coupures d'électricité), où les gens se procurent-ils leur nourriture ? Ils doivent faire appel à Uber Eats ou commander auprès des restaurants", a déclaré M. Maluleke à Reuters.

Bien que le pays ait évité une récession technique, généralement définie comme une baisse du produit intérieur brut pendant deux trimestres consécutifs, les analystes restent pessimistes quant aux perspectives de croissance de l'Afrique du Sud.

La banque centrale prévoit une croissance de l'économie de 0,3 % en 2023, les coupures d'électricité pouvant durer jusqu'à 10 heures par jour nuisant aux entreprises de toutes tailles.

"Les perspectives restent sombres. Les graves coupures d'électricité, la politique budgétaire et monétaire stricte et la détérioration du contexte extérieur signifient que l'économie devrait simplement stagner cette année", a déclaré Jason Tuvey, économiste chez Capital Economics, dans une note de recherche.

L'industrie manufacturière a progressé de 1,5 % et les services financiers, immobiliers et commerciaux de 0,6 % au premier trimestre. L'agriculture, la sylviculture et la pêche ont reculé de 12,3 % et l'électricité, le gaz et l'eau de 1,0 %.